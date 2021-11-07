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Netflix’in Oyunları iOS İçin App Store'da Yayınlanacak

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Geçtiğimiz günlerde ilk beş oyunla Netflix Games platformunu kullanıcılarına sunan Netflix, iOS için Android cihazlardan farklı bir uygulamaya gidecek.
Netflix’in Oyunları iOS İçin App Store'da Yayınlanacak

Netflix mobil uygulamasından oyunlara erişim sağlayabilen Andriod kullanıcılarının aksine oyunlar İOS’ta direkt olarak App Store üzerinden yüklenecek.

Netflix, sansasyon yaratan dizilerinin yanı sıra şimdi oyunlarıyla da haber başlıklarında yer almaya devam ediyor. 3 Kasım’da ilk mobil oyunlarını yayınlayan Netflix’in iOS işletim sistemli cihazlarda oyunlarını hangi platforma ekleyeceğiyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Ortaya çıkan son bilgilere göre Netflix’in oyunları iOS cihazlarda App Store üzerinden eklenecek. Android kullanıcılarıysa Netflix mobil uygulamasından oyunlara şu anda erişim sağlayabiliyor.

Apple’ın mevcut App Store kuralları, Netflix oyunlarının direkt olarak mobil uygulama üzerinden erişilebilmesine engel oluyor. Bunun sebebiyse ‘üçüncü taraf’ uygulamalar üzerinden oyun indirilmesine izin verilmiyor olması. Netflix oyunlarını telefona indirme seçeneğini şu anda sunmasa da bunun olması durumunda App Store’un yasaklar çerçevesine giriyor. Bu nedenle oyunlar Netflix mobil uygulaması üzerinden değil App Store üzerinden eklenecek.

Uzmanlar tarafından yapılan bir argüman da oyunların App Store üzerinden yüklenmesinin Netflix’in uygulamasının oyun alanındaki başarısını azaltabileceği yönünde. Bunun sebebi olarak kullanıcıların ‘hepsi bir yerde’ olan platformları tercih etmesi gösteriliyor. Bu nedenle Netflix’in aynı zamanda bu alandaki rakibi olarak da görülen Apple’ın App Store kurallarında bir değişikliğe gidip gitmeyeceği merak konusu.

Netflix’in yayınladığı beş farklı oyun, şu anda yalnızca mobil Android cihazlardan ulaşılabiliyor. Ayrı ayrı cihazlardan aynı anda erişilebilen oyunların PC, PS4, PS5, Xbox One ve Mac gibi platformlarda da ne zaman yer alacağı tartışmaları sürüyor. Fakat yakın bir zamanda bunun gerçekleşmeyeceği ön görülüyor.

 

webtekno.

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