Nevin Sakızcıoğlu evinde kanlar içinde ölü olarak bulundu

Gazimağusa’nın Tuzla bölgesinde 18:00 sularında henüz sebebi bilinmeyen bir olaydan Nevin Sakızcıoğlu isim kadın kendi evinde kanlar içerisinde ölü olarak bulundu şu an doktor ve polis olay yerinde. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre bugün saat 18.00 sıralarında, Tuzla'da sakin Nevin Sakızcıoğlu ( 61) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir