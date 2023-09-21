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New York’ta dışişleri bakanlarından üçlü görüşme

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New York’ta Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail dışişleri bakanları arasında üçlü görüşme yapıldığı belirtildi.
New York’ta dışişleri bakanlarından üçlü görüşme

New York’ta Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail dışişleri bakanları arasında üçlü görüşme yapıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberinde, BM Genel Kurulu çalışmaları çerçevesinde yapılan üçlü görüşmede, üçlü iş birliği mekanizmasının stratejik niteliğinin teyit edildiğini yazdı.

Habere göre, görüşmede, ileriki dönemde belirli çalışma ve faaliyetlerin hayata geçirilmesi taahhüdü yinelendi.

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis ve İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen’in görüşmede ayrıca 3+1 (ABD) oluşumunun, Doğu Akdeniz’deki istikrar ve refah açısından jeostratejik önemini de vurguladığı belirtildi.

Gazete, dışişleri bakanlarının ayrıca en kısa zamanda bakanlar düzeyinde bir görüşmenin yapılması konusu üzerinde de mutabık kaldığını yazdı.

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