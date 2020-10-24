Ngolu MBUTA'nın Ölüm Sebebi Otopsi Sonrasında Açıkandı

21.10.2020 tarihinde Haspolat’ta bulunduğu oda içersinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ngolu MBUTA (E-27)’un yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
21.10.2020 tarihinde Haspolat’ta bulunduğu oda içersinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ngolu MBUTA (E-27)’un yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
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