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Nöbetçi Eczaneler ( 03 Ağustos 2024)

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Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
Nöbetçi Eczaneler ( 03 Ağustos 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

APAYDIN ECZANESİ

03.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 51 59

2. Selim Cad. Arabacıoğlu Apt. Köşlüçiftlik, Lefkoşa

***

MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ

03.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 330 08 30

Kemal Şemiler Cad. No: 6/B, Kermiya, Lefkoşa

***

SÖZÜÖZ ECZANESİ

03.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 229 33 00

Şht. Mehmet Kemal Sok., Akasya Apt., Lemar arkası, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu sırası, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

İLGEN ECZANESİ

03.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 81 18

Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne

***

ŞİFALI ECZANESİ

03.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 846 33 30

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük. No: 5, Alsancak, Girne

***

SOYERLER 1 ECZANESİ

03.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 833 07 17

Naci Talat Caddesi Şapka Cafe Yanı Aşağı Girne Atlantıc Avenue B Blok Dış Kapı No: 42/ C

MAĞUSA BÖLGESİ:

FAYDALI ECZANESİ

03.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 22

Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı

***

MEHMET ARTER ECZANESİ

03.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 00 02

15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Larnaka Yolu, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SERCAN AVCI ECZANESİ

03.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 48 94

Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ALTINCI ECZANESİ

03.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 889 17 07

ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

03.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 232 35 00

79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya

ALT MESARYA BÖLGESİ:

DOĞUŞ ACARÖZ ECZANESİ

03.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0548) 871 72 59

Atatürk Cad. No:1 İnönü

***

İSKELE BÖLGESİ:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

03.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele

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