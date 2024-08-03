Nöbetçi Eczaneler ( 03 Ağustos 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:
APAYDIN ECZANESİ
03.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 51 59
2. Selim Cad. Arabacıoğlu Apt. Köşlüçiftlik, Lefkoşa
***
MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ
03.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 330 08 30
Kemal Şemiler Cad. No: 6/B, Kermiya, Lefkoşa
***
SÖZÜÖZ ECZANESİ
03.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 229 33 00
Şht. Mehmet Kemal Sok., Akasya Apt., Lemar arkası, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu sırası, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
İLGEN ECZANESİ
03.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 81 18
Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne
***
ŞİFALI ECZANESİ
03.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 846 33 30
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük. No: 5, Alsancak, Girne
***
SOYERLER 1 ECZANESİ
03.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 833 07 17
Naci Talat Caddesi Şapka Cafe Yanı Aşağı Girne Atlantıc Avenue B Blok Dış Kapı No: 42/ C
MAĞUSA BÖLGESİ:
FAYDALI ECZANESİ
03.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 22
Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı
***
MEHMET ARTER ECZANESİ
03.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 00 02
15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Larnaka Yolu, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SERCAN AVCI ECZANESİ
03.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 48 94
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ALTINCI ECZANESİ
03.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 889 17 07
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
03.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 232 35 00
79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya
ALT MESARYA BÖLGESİ:
DOĞUŞ ACARÖZ ECZANESİ
03.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0548) 871 72 59
Atatürk Cad. No:1 İnönü
***
İSKELE BÖLGESİ:
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
03.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele
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