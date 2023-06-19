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Nöbetçi Eczaneler (19 Haziran 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (19 Haziran 2023)
Nöbetçi Eczaneler (19 Haziran 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

DAĞMAN ECZANESİ

 19.06.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 330 10 22
 Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yolu Ortaköy cAMİİ SIRASI aliriza Efendi Cad. Vakıflar İşhanı Gülşenoğulları Baklava Karşısı Ortaköy

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

FULDEN DONANGİL ECZANESİ

 19.06.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 25 72
 Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Corner Pup çaprazı

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ

 19.06.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 40 20
 Atatürk Cad. Ersalıcı Atp. Hamitköy Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GİRNE BÖLGESİ

İPEK YÖNEY ECZANESİ

 19.06.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 862 76 56
 Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

SETENAY BENGİSU ECZANESİ

 19.06.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 816 00 82
 Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

ŞİFALI ECZANESİ

 19.06.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 846 33 30
 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MAĞUSA BÖLGESİ

REZAN ECZANESİ

 19.06.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 69 11
 İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

VEZİROĞLU ECZANESİ

 19.06.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 69 77
 Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜZELYURT BÖLGESİ

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

 19.06.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 20 00
 Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

LEFKE BÖLGESİ

SIDIKA UMAR ECZANESİ

 19.06.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 723 79 97
 Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İSKELE BÖLGESİ

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

 19.06.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00
 (0539) 109 95 77
 Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
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