Nöbetçi Eczaneler (19 Haziran 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
DAĞMAN ECZANESİ
|19.06.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 330 10 22
|Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yolu Ortaköy cAMİİ SIRASI aliriza Efendi Cad. Vakıflar İşhanı Gülşenoğulları Baklava Karşısı Ortaköy
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
FULDEN DONANGİL ECZANESİ
|19.06.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 25 72
|Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Corner Pup çaprazı
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ
|19.06.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 40 20
|Atatürk Cad. Ersalıcı Atp. Hamitköy Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GİRNE BÖLGESİ
İPEK YÖNEY ECZANESİ
|19.06.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0533) 862 76 56
|Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
SETENAY BENGİSU ECZANESİ
|19.06.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 816 00 82
|Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
ŞİFALI ECZANESİ
|19.06.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0533) 846 33 30
|Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
MAĞUSA BÖLGESİ
REZAN ECZANESİ
|19.06.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 69 11
|İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
VEZİROĞLU ECZANESİ
|19.06.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 69 77
|Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GÜZELYURT BÖLGESİ
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
|19.06.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 20 00
|Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
LEFKE BÖLGESİ
SIDIKA UMAR ECZANESİ
|19.06.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 723 79 97
|Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
İSKELE BÖLGESİ
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
|19.06.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00
|(0539) 109 95 77
|Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
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