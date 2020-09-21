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Nöbetçi Eczaneler ( 21 Eylül 2020 Pazartesi)

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Nöbetçi Eczaneler ( 21 Eylül 2020 Pazartesi)
Nöbetçi Eczaneler ( 21 Eylül 2020 Pazartesi)

LEFKOŞA
 

   AYŞE KAPTAN ECZ.

  • 50 Girne Cad. Lefkoşa Sarayönü - Lefkoşa
     
  • 03922274596

*****

İZEM ECZANESİ

  • İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı - Lefkoşa
     
  • 03922280040

*****

ORHAN BERKE ECZANESİ

  • Öğretmenler Cad. Mustafa HacıAli Sitesi 3. Etap N0:3 Ortaköy ,Belça Kermiya arkası Eczacılar Birliği yanı Harup Sokak - Lefkoşa
     
  • 03922233121

*****

GİRNE
 

   AYGÜL AYGIN ECZANESİ

  • Uğur Mumcu Cad. Çarşı Selvi Plaza C Blok N0:7 Ozanköy Girne - Girne
     
  • 0533830004
     

*****

DÜNYA ECZANESİ​​​​​​​
 

  • Salih Miroğlu Cad. Ataker İş Hanı No:1 Girne - Girne
     
  • 03928150009


​​​​​​*****

GAZİMAĞUSA


    BARIŞER ECZANESİ​​​​​​​

 

  • MUSTAFA KEMAL BULVARI YAŞAM HASTANESİ YANI NEWLİFE APT.DÜKKAN 1 GAZIMAGUSA - Gazimağusa
     
  • 03923656040
     

*****

 ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ

 

  • N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa - Gazimağusa
     
  • 03923669555
     

*****

GÜZELYURT
 

   ERİN ECZANESİ

  • Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt - Güzelyurt
     
  • 03927147052
     

*****

İSKELE
 

   MEHMET İLBAN ECZANESİ

  • Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele . - İskele
     
  • 0533 834 82 51
    ​​​​​​​

*****

LEFKE
 

  SADİYE TAŞAR ECZANESİ
 

  • Atatürk Cad. 26/A Lefke - Lefke
     
  • 0392 728 83 12

 

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