Nöbetçi Eczaneler ( 21 Eylül 2020 Pazartesi)

LEFKOŞA
AYŞE KAPTAN ECZ.
- 50 Girne Cad. Lefkoşa Sarayönü - Lefkoşa
- 03922274596
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İZEM ECZANESİ
- İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı - Lefkoşa
- 03922280040
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ORHAN BERKE ECZANESİ
- Öğretmenler Cad. Mustafa HacıAli Sitesi 3. Etap N0:3 Ortaköy ,Belça Kermiya arkası Eczacılar Birliği yanı Harup Sokak - Lefkoşa
- 03922233121
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GİRNE
AYGÜL AYGIN ECZANESİ
- Uğur Mumcu Cad. Çarşı Selvi Plaza C Blok N0:7 Ozanköy Girne - Girne
- 0533830004
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DÜNYA ECZANESİ
- Salih Miroğlu Cad. Ataker İş Hanı No:1 Girne - Girne
- 03928150009
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GAZİMAĞUSA
BARIŞER ECZANESİ
- MUSTAFA KEMAL BULVARI YAŞAM HASTANESİ YANI NEWLİFE APT.DÜKKAN 1 GAZIMAGUSA - Gazimağusa
- 03923656040
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ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
- N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa - Gazimağusa
- 03923669555
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GÜZELYURT
ERİN ECZANESİ
- Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt - Güzelyurt
- 03927147052
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İSKELE
MEHMET İLBAN ECZANESİ
- Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele . - İskele
- 0533 834 82 51
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LEFKE
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
- Atatürk Cad. 26/A Lefke - Lefke
- 0392 728 83 12
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