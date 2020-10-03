Nöbetçi Eczaneler - 3 Ekim 2020

LEFKOŞA:
DAĞMAN ECZANESİ
AliRıza Efendi Cad. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi yolu Ortaköy Cami sırası Gülşenoğluları Baklava karşısı Vakıflar İşhanı No:51 /E Lefkoşa (Analiz Computer yanı )
3301 022
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EREN ECZANESİ
Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy
0392 225 24 74
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SEVAL KAYMAK ECZANESİ
Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. Domuzcular Burnu Askeri Birlik yanı Kızılbaş Lefkoşa
03922279619
GİRNE:
AYGÜL AYGIN ECZANESİ
Uğur Mumcu Cad. Çarşı Selvi Plaza C Blok N0:7 Ozanköy Girne
05338300049
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EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
SALİH MİROĞLU CAD. GİRNE NO:45/2 ZEYTİNLİK YOLU ŞOK MAR KARŞISI YUKARI GİRNE
05488811811
GAZİMAĞUSA:
MELİKE BARBAROS ECZANESİ
ŞHT.İBRAHİM HASAN CAD. ÇANAKKALE MAH. DÜK. NO:2 AKOL İNŞAAT ŞİRKETİ YANI- CİTY MALL YOLUGAZİMAĞUSA
03923654240
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ÖREN ECZANESİ
Maraş sağlık ocağı karşısıTunalı Hilmi Sok.3/A Maraş Mağusa
03923660391
GÜZELYURT:
SERCAN AVCI ECZANESİ
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
03927144894
İSKELE:
SULTAN TOPEL ECZANESİİskele
Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı İskele
3301 720
LEFKE:
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)
05338829456
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