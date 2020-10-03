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Nöbetçi Eczaneler - 3 Ekim 2020

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Nöbetçi Eczaneler - 3 Ekim 2020
Nöbetçi Eczaneler - 3 Ekim 2020

LEFKOŞA:

DAĞMAN ECZANESİ

 AliRıza Efendi Cad. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi yolu Ortaköy Cami sırası Gülşenoğluları Baklava karşısı Vakıflar İşhanı No:51 /E Lefkoşa (Analiz Computer yanı )

 3301 022

 ***

EREN ECZANESİ

 Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy

 0392 225 24 74

***

SEVAL KAYMAK ECZANESİ

 Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. Domuzcular Burnu Askeri Birlik yanı Kızılbaş Lefkoşa

 03922279619

GİRNE:

AYGÜL AYGIN ECZANESİ

 Uğur Mumcu Cad. Çarşı Selvi Plaza C Blok N0:7 Ozanköy Girne

 05338300049

***

EDA ATAÇAĞ ECZANESİ

 SALİH MİROĞLU CAD. GİRNE NO:45/2 ZEYTİNLİK YOLU ŞOK MAR KARŞISI YUKARI GİRNE

 05488811811

GAZİMAĞUSA:

MELİKE BARBAROS ECZANESİ

 ŞHT.İBRAHİM HASAN CAD. ÇANAKKALE MAH. DÜK. NO:2 AKOL İNŞAAT ŞİRKETİ YANI- CİTY MALL YOLUGAZİMAĞUSA

 03923654240

***

ÖREN ECZANESİ

 Maraş sağlık ocağı karşısıTunalı Hilmi Sok.3/A Maraş Mağusa

 03923660391

GÜZELYURT:

SERCAN AVCI ECZANESİ

 Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

 03927144894

İSKELE:

SULTAN TOPEL ECZANESİİskele

 Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı İskele

 3301 720

LEFKE:

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

 Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)

 05338829456

 
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