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Nöbetçi Eczaneler (3 Şubat 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (3 Şubat 2023)
Nöbetçi Eczaneler (3 Şubat 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

FATMA YÜRÜN ECZANESİ

 03.02.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 10 80
 Bolu Sok. Dük. 74/C Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 

LA PHARMA ECZANESİ

 03.02.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 14 14
 Şht.Mustafa Mehmet Sok. 71/C Göçmenköy / Lefkoşa (Adıgüzel lastik servisi yanı Erel ahşap karşısı)

 

ORHAN BERKE ECZANESİ

 03.02.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 31 21
 Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3, Belça süpermarket arkası, Ateş kuruyemişleri arasından içeri, İrsen Küçük ortaokulu arkası, Ortaköy, Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

AYDIN LİFE ECZANESİ

 03.02.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 73 50
 Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda

 

BARIŞ ECZANESİ

 03.02.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 84 10
 Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

 

TÖREN ECZANESİ

 03.02.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 89 79
 Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

RANA YONTAR ECZANESİ

 03.02.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 19 19
 Şht. İbrahim Hasan sok. no:14 AK - UN Market yanı Çanakkale bölgesi. Gazimağusa

 

SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ

 03.02.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 42 80
 Salamis Yolu No: 168A, Akay Saat yanı, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

 03.02.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 20 00
 Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

 03.02.2023 (Cuma)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0533) 882 94 56
 Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

NALAN ECZANESİ

 03.02.2023 (Cuma)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 40 06
 Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
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