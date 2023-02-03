Nöbetçi Eczaneler (3 Şubat 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
FATMA YÜRÜN ECZANESİ
|03.02.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 10 80
|Bolu Sok. Dük. 74/C Küçük Kaymaklı Lefkoşa
LA PHARMA ECZANESİ
|03.02.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 14 14
|Şht.Mustafa Mehmet Sok. 71/C Göçmenköy / Lefkoşa (Adıgüzel lastik servisi yanı Erel ahşap karşısı)
ORHAN BERKE ECZANESİ
|03.02.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 31 21
|Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3, Belça süpermarket arkası, Ateş kuruyemişleri arasından içeri, İrsen Küçük ortaokulu arkası, Ortaköy, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
AYDIN LİFE ECZANESİ
|03.02.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 73 50
|Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda
BARIŞ ECZANESİ
|03.02.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 84 10
|Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
TÖREN ECZANESİ
|03.02.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 89 79
|Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
RANA YONTAR ECZANESİ
|03.02.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 19 19
|Şht. İbrahim Hasan sok. no:14 AK - UN Market yanı Çanakkale bölgesi. Gazimağusa
SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ
|03.02.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 42 80
|Salamis Yolu No: 168A, Akay Saat yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
|03.02.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 20 00
|Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
|03.02.2023 (Cuma)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0533) 882 94 56
|Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
İSKELE BÖLGESİ
NALAN ECZANESİ
|03.02.2023 (Cuma)
|08:00 - 22:00
|(0392) 371 40 06
|Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
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