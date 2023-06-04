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Nöbetçi Eczaneler (4 Haziran 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (4 Haziran 2023)
Nöbetçi Eczaneler (4 Haziran 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ALİ ERSOY ECZANESİ

 04.06.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 330 12 77
 Kemal Şemiler Cad. N0:65 Ünsaldı Apt. Aydemet Metehan Zephyir Café yanı

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

ARASTA ECZANESİ

 04.06.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 229 11 12
 Şinasi Sok.Şah Apt. N0:36 Dük. 1 Çağlayan İtimat Yanı Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

SERKAN KERVAN ECZANESİ

 04.06.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 80 91
 Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GİRNE BÖLGESİ

AYDIN LİFE ECZANESİ

 04.06.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 73 50
 Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

KANDİL ECZANESİ

 04.06.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 822 38 42
 Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MARYAM ECZANESİ

 04.06.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0533) 842 36 37
 Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MAĞUSA BÖLGESİ

AYBENK ECZANESİ

 04.06.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0533) 870 37 88
 Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

BURCU GÖKALP ECZANESİ

 04.06.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 69 39
 Kaliland Bölgesi Halil Hamza Yolu Ece Apt.Dük.3 GaziMağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜZELYURT BÖLGESİ

İNCİ ECZANESİ

 04.06.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 32 52
 Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

LEFKE BÖLGESİ

ALTINCI ECZANESİ

 04.06.2023 (Pazar)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0548) 889 17 07
 ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

ÜST MESARYA BÖLGESİ

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

 04.06.2023 (Pazar)
 08:00 - 19:00
 (0539) 105 48 88
 Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

ALT MESARYA BÖLGESİ

MEHMET HOCA ECZANESİ

 04.06.2023 (Pazar)
 08:00 - 19:00
 (0533) 873 30 98
 Özgürlük Cad. Türkmenköy No:2 Beyarmudu Belediyesi

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İSKELE BÖLGESİ

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 04.06.2023 (Pazar)
 08:00 - 22:00
 (0533) 834 82 51
 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

KARPAZ BÖLGESİ

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

 04.06.2023 (Pazar)
 08:00 - 18:00
 (0533) 855 72 12
 8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

 04.06.2023 (Pazar)
 08:00 - 18:00
 (0533) 849 99 46
 Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz
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