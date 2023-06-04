Nöbetçi Eczaneler (4 Haziran 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
ALİ ERSOY ECZANESİ
|04.06.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 330 12 77
|Kemal Şemiler Cad. N0:65 Ünsaldı Apt. Aydemet Metehan Zephyir Café yanı
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ARASTA ECZANESİ
|04.06.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 229 11 12
|Şinasi Sok.Şah Apt. N0:36 Dük. 1 Çağlayan İtimat Yanı Lefkoşa
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SERKAN KERVAN ECZANESİ
|04.06.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 80 91
|Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa
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GİRNE BÖLGESİ
AYDIN LİFE ECZANESİ
|04.06.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 73 50
|Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda
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KANDİL ECZANESİ
|04.06.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 822 38 42
|Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu
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MARYAM ECZANESİ
|04.06.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0533) 842 36 37
|Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne
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MAĞUSA BÖLGESİ
AYBENK ECZANESİ
|04.06.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0533) 870 37 88
|Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa
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BURCU GÖKALP ECZANESİ
|04.06.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 69 39
|Kaliland Bölgesi Halil Hamza Yolu Ece Apt.Dük.3 GaziMağusa
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GÜZELYURT BÖLGESİ
İNCİ ECZANESİ
|04.06.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 32 52
|Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
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LEFKE BÖLGESİ
ALTINCI ECZANESİ
|04.06.2023 (Pazar)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0548) 889 17 07
|ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
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ÜST MESARYA BÖLGESİ
GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
|04.06.2023 (Pazar)
|08:00 - 19:00
|(0539) 105 48 88
|Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan
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ALT MESARYA BÖLGESİ
MEHMET HOCA ECZANESİ
|04.06.2023 (Pazar)
|08:00 - 19:00
|(0533) 873 30 98
|Özgürlük Cad. Türkmenköy No:2 Beyarmudu Belediyesi
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İSKELE BÖLGESİ
MEHMET İLBAN ECZANESİ
|04.06.2023 (Pazar)
|08:00 - 22:00
|(0533) 834 82 51
|Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
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KARPAZ BÖLGESİ
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
|04.06.2023 (Pazar)
|08:00 - 18:00
|(0533) 855 72 12
|8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
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OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
|04.06.2023 (Pazar)
|08:00 - 18:00
|(0533) 849 99 46
|Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz
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