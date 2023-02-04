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Nöbetçi Eczaneler (4 Şubat 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (4 Şubat 2023)
Nöbetçi Eczaneler (4 Şubat 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

BİRGÜN ECZANESİ

 04.02.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 24 12
 Kemal Aksay Cad. No:36 Lastikçi Yusuf Çocuk Ltd. Karşısı Taşkınköy Lefkoşa

 

İZEM ECZANESİ

 04.02.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 00 40
 İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı

 

SEVAL ECZANESİ

 04.02.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 86 75
 9 Yavuz Konnolu Sok.Başkent Hastanesi yanı Etik Hastanesi yolu Kermiya - Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

ADAŞEHİR ECZANESİ

 04.02.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 01 88
 Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne

 

ÖMRÜM ECZANESİ

 04.02.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 822 22 87
 Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne

 

ŞİFALI ECZANESİ

 04.02.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 846 33 30
 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

EMİR ECZANESİ

 04.02.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 54 54
 Gülseren Yolu Şafak Pazarlama No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa

 

UMUT ECZANESİ

 04.02.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 23 69
 Salamis yolu, Çetin Alkan Apt. No: 2, Dumlupınar Spor Klübü yanı, Sulu Çember - Zafer Anıtı arası, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

DOĞA ECZANESİ

 04.02.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 46 40
 Piyale Paşa Mah.No:121

 

LEFKE BÖLGESİ

ENVER POLİLİ ECZANESİ

 04.02.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 727 76 46
 Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

 

ÜST MESARYA BÖLGESİ

MELİZ ECZANESİ

 04.02.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 19:00
 (0392) 232 31 00
 Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan

 

ALT MESARYA BÖLGESİ

KINAY ECZANESİ

 04.02.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 19:00
 (0392) 377 70 70
 Mersinli Sok. No: C/4, Türkmenköy, Gazimağusa

 

İSKELE BÖLGESİ

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

 04.02.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 22:00
 (0539) 109 95 77
 Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
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