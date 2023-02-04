Nöbetçi Eczaneler (4 Şubat 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
BİRGÜN ECZANESİ
|04.02.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 24 12
|Kemal Aksay Cad. No:36 Lastikçi Yusuf Çocuk Ltd. Karşısı Taşkınköy Lefkoşa
İZEM ECZANESİ
|04.02.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 00 40
|İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı
SEVAL ECZANESİ
|04.02.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 86 75
|9 Yavuz Konnolu Sok.Başkent Hastanesi yanı Etik Hastanesi yolu Kermiya - Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
ADAŞEHİR ECZANESİ
|04.02.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 01 88
|Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne
ÖMRÜM ECZANESİ
|04.02.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 822 22 87
|Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne
ŞİFALI ECZANESİ
|04.02.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0533) 846 33 30
|Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
EMİR ECZANESİ
|04.02.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 54 54
|Gülseren Yolu Şafak Pazarlama No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa
UMUT ECZANESİ
|04.02.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 23 69
|Salamis yolu, Çetin Alkan Apt. No: 2, Dumlupınar Spor Klübü yanı, Sulu Çember - Zafer Anıtı arası, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
DOĞA ECZANESİ
|04.02.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 46 40
|Piyale Paşa Mah.No:121
LEFKE BÖLGESİ
ENVER POLİLİ ECZANESİ
|04.02.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 727 76 46
|Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
ÜST MESARYA BÖLGESİ
MELİZ ECZANESİ
|04.02.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 19:00
|(0392) 232 31 00
|Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ
KINAY ECZANESİ
|04.02.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 19:00
|(0392) 377 70 70
|Mersinli Sok. No: C/4, Türkmenköy, Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
|04.02.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 22:00
|(0539) 109 95 77
|Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
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