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Nöbetçi Eczaneler (5 Haziran 2023)

» »
Nöbetçi Eczaneler (5 Haziran 2023)
Nöbetçi Eczaneler (5 Haziran 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

CEMİLE FIRINCIOĞLULARI ECZANESİ

 05.06.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 82 22
 Şht. Gaz. Hasan Tahsin Cad. 81/C No: 9, China-Bazaar karşısı, Lemar (Molto) yolu, Ortaköy

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

OBA 2 ECZANESİ

 05.06.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 13 11
 Dr. Necmettin Erbakan Cad. No: 49, Domuzcular Burnu yolu, Elite Hastanesi önü, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

SONUÇ ECZANESİ

 05.06.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 32 70
 Atatürk Cad. No: 7/ B Yenişehir Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GİRNE BÖLGESİ

AYDIN ECZANESİ

 05.06.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 33 61
 Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

BAŞAK ECZANESİ

 05.06.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 36 20
 Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

EMİNAĞA ECZANESİ

 05.06.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 22 48
 Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MAĞUSA BÖLGESİ

BARIŞER ECZANESİ

 05.06.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 60 40
 Mustafa Kemal Bulvarı, Newlife Apt. No: 1, Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

VELİ NURLUÖZ ECZANESİ

 05.06.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 36 31
 Döveç (48) Corner Park Binası,Macro Market ( Yeni Lemar) arkası Mağusa Arena Spor Kompleksi yanı Sakarya Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜZELYURT BÖLGESİ

ERİN ECZANESİ

 05.06.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 70 52
 Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

LEFKE BÖLGESİ

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

 05.06.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0533) 882 94 56
 Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İSKELE BÖLGESİ

SULTAN TOPEL ECZANESİ

 05.06.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00
 (0392) 330 17 20
 Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
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