Nöbetçi Eczaneler (5 Haziran 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
CEMİLE FIRINCIOĞLULARI ECZANESİ
|05.06.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 82 22
|Şht. Gaz. Hasan Tahsin Cad. 81/C No: 9, China-Bazaar karşısı, Lemar (Molto) yolu, Ortaköy
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
OBA 2 ECZANESİ
|05.06.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 13 11
|Dr. Necmettin Erbakan Cad. No: 49, Domuzcular Burnu yolu, Elite Hastanesi önü, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
SONUÇ ECZANESİ
|05.06.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 32 70
|Atatürk Cad. No: 7/ B Yenişehir Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GİRNE BÖLGESİ
AYDIN ECZANESİ
|05.06.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 33 61
|Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
BAŞAK ECZANESİ
|05.06.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 36 20
|Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
EMİNAĞA ECZANESİ
|05.06.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 22 48
|Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
MAĞUSA BÖLGESİ
BARIŞER ECZANESİ
|05.06.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 60 40
|Mustafa Kemal Bulvarı, Newlife Apt. No: 1, Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
VELİ NURLUÖZ ECZANESİ
|05.06.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 36 31
|Döveç (48) Corner Park Binası,Macro Market ( Yeni Lemar) arkası Mağusa Arena Spor Kompleksi yanı Sakarya Gazimağusa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GÜZELYURT BÖLGESİ
ERİN ECZANESİ
|05.06.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 70 52
|Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
LEFKE BÖLGESİ
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
|05.06.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0533) 882 94 56
|Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
İSKELE BÖLGESİ
SULTAN TOPEL ECZANESİ
|05.06.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00
|(0392) 330 17 20
|Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.