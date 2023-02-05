Nöbetçi Eczaneler (5 Şubat 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
BİLGE TÜRKSEVEN ECZANESİ
|05.02.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 55 15
|Bolu Sok. Sosyal Konutlar 10. Blok Dük.No: 2 KüçükKaymaklı
ÖZÜN ECZANESİ
|05.02.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 224 12 10
|17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli
YENİŞEHİR ECZANESİ
|05.02.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 23 63
|Hüseyin İrfan Sok. Cankan Apt. No:1 Dük. 4, Lefkoşa Türk Belediyesi arkası, Yenişehir, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
|05.02.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 34 34
|Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
AŞAR ECZANESİ
|05.02.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 70 75
|Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne
BAŞAK ECZANESİ
|05.02.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 36 20
|Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
VELİ ATEŞ ECZANESİ
|05.02.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 04 19
|Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No:1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı, Gazimağusa
VEZİROĞLU ECZANESİ
|05.02.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 69 77
|Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
SEVİL ECZANESİ
|05.02.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 35 91
|55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ALTINCI ECZANESİ
|05.02.2023 (Pazar)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0548) 889 17 07
|ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
SERDARLI ECZANESİ
|05.02.2023 (Pazar)
|08:00 - 19:00
|(0392) 376 70 06
|Serdarlı Mağusa
ALT MESARYA BÖLGESİ
KUDRET ECZANESİ
|05.02.2023 (Pazar)
|08:00 - 19:00
|(0392) 397 7 00
|Vatan Cad. N0:95 Vadili Mağusa
İSKELE BÖLGESİ
SELİN ECZANESİ
|05.02.2023 (Pazar)
|08:00 - 22:00
|(0392) 371 28 56
|Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
KARPAZ BÖLGESİ
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
|05.02.2023 (Pazar)
|08:00 - 18:00
|(0533) 849 99 46
|Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz
SAKİNER ECZANESİ
|05.02.2023 (Pazar)
|08:00 - 16:00
|(0392) 374 43 56
|Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa
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