  • BIST 4.997,63
  • Altın 1128.278
  • Dolar 18.8012
  • Euro 20.2949
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden Covid-19 uyarısı

Nöbetçi Eczaneler (5 Şubat 2023)

» »
Nöbetçi Eczaneler (5 Şubat 2023)
Nöbetçi Eczaneler (5 Şubat 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

BİLGE TÜRKSEVEN ECZANESİ

 05.02.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 55 15
 Bolu Sok. Sosyal Konutlar 10. Blok Dük.No: 2 KüçükKaymaklı

 

ÖZÜN ECZANESİ

 05.02.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 224 12 10
 17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli

 

YENİŞEHİR ECZANESİ

 05.02.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 23 63
 Hüseyin İrfan Sok. Cankan Apt. No:1 Dük. 4, Lefkoşa Türk Belediyesi arkası, Yenişehir, Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

 05.02.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 34 34
 Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

 

AŞAR ECZANESİ

 05.02.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 70 75
 Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne

 

BAŞAK ECZANESİ

 05.02.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 36 20
 Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

VELİ ATEŞ ECZANESİ

 05.02.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 04 19
 Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No:1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı, Gazimağusa

 

VEZİROĞLU ECZANESİ

 05.02.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 69 77
 Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

SEVİL ECZANESİ

 05.02.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 35 91
 55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

ALTINCI ECZANESİ

 05.02.2023 (Pazar)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0548) 889 17 07
 ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

 

ÜST MESARYA BÖLGESİ

SERDARLI ECZANESİ

 05.02.2023 (Pazar)
 08:00 - 19:00
 (0392) 376 70 06
 Serdarlı Mağusa

 

ALT MESARYA BÖLGESİ

KUDRET ECZANESİ

 05.02.2023 (Pazar)
 08:00 - 19:00
 (0392) 397 7 00
 Vatan Cad. N0:95 Vadili Mağusa

 

İSKELE BÖLGESİ

SELİN ECZANESİ

 05.02.2023 (Pazar)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 28 56
 Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

 

KARPAZ BÖLGESİ

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

 05.02.2023 (Pazar)
 08:00 - 18:00
 (0533) 849 99 46
 Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

 

SAKİNER ECZANESİ

 05.02.2023 (Pazar)
 08:00 - 16:00
 (0392) 374 43 56
 Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa
Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nöbetçi Eczaneler (30 Ocak 2023)30 Ocak 2023 Pazartesi 09:00
  • Nöbetçi Eczaneler (29 Ocak 2023)29 Ocak 2023 Pazar 10:00
  • Nöbetçi Eczaneler (28 Ocak 2023)28 Ocak 2023 Cumartesi 09:30
  • Nöbetçi Eczaneler (27 Ocak 2023)27 Ocak 2023 Cuma 09:00
  • Nöbetçi Eczaneler (26 Ocak 2023)26 Ocak 2023 Perşembe 09:05
  • Nöbetçi Eczaneler (25 Ocak 2023)25 Ocak 2023 Çarşamba 09:05
  • Nöbetçi Eczaneler (24 ocak 2023)24 Ocak 2023 Salı 09:26
  • Nöbetçi Eczaneler (23 Ocak 2023)23 Ocak 2023 Pazartesi 08:19
  • Nöbetçi Eczaneler (22 Ocak 2023)22 Ocak 2023 Pazar 09:51
  • Nöbetçi Eczaneler (21 Ocak 2023)21 Ocak 2023 Cumartesi 10:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti