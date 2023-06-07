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Nöbetçi Eczaneler (7 Haziran 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (7 Haziran 2023)
Nöbetçi Eczaneler (7 Haziran 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ÇELER ECZANESİ

 07.06.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 75 05
 Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gaztesi karşısı

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

OBA ECZANESİ

 07.06.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 71 01
 Gaz. Hasan Tahsin Cad. No: 79/D, Lemar (Molto) yolu, China-Bazaar karşısı, Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

SEVAL KAYMAK ECZANESİ

 07.06.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 96 19
 Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. N0: 41/A Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GİRNE BÖLGESİ

BARIŞ ECZANESİ

 07.06.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 84 10
 Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

BUĞÇE ECZANESİ

 07.06.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 00 32
 Templos Tower 2 Dük. Zeytinlik yolu, Nusmar Market yanı, Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İLGEN ECZANESİ

 07.06.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 81 18
 Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MAĞUSA BÖLGESİ

ARAS ÖNCÜ ECZANESİ

 07.06.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 29 99
 15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

HALİL HAMZALAR ECZANESİ

 07.06.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 55 94
 Halil Hamza Yolu Ece Apt. Dükkan3 Zizzi Pizza & Dünya Oto Galeri arası / Kaliland Bölgesi Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜZELYURT BÖLGESİ

CAMCIOĞLU ECZANESİ

 07.06.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 24 57
 Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

LEFKE BÖLGESİ

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

 07.06.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0533) 841 95 78
 Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İSKELE BÖLGESİ

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 07.06.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 22:00
 (0533) 834 82 51
 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
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