Nöbetçi Eczaneler (7 Haziran 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
ÇELER ECZANESİ
|07.06.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 75 05
|Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gaztesi karşısı
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
OBA ECZANESİ
|07.06.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 71 01
|Gaz. Hasan Tahsin Cad. No: 79/D, Lemar (Molto) yolu, China-Bazaar karşısı, Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
SEVAL KAYMAK ECZANESİ
|07.06.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 96 19
|Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. N0: 41/A Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GİRNE BÖLGESİ
BARIŞ ECZANESİ
|07.06.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 84 10
|Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
BUĞÇE ECZANESİ
|07.06.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 00 32
|Templos Tower 2 Dük. Zeytinlik yolu, Nusmar Market yanı, Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
İLGEN ECZANESİ
|07.06.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 81 18
|Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
MAĞUSA BÖLGESİ
ARAS ÖNCÜ ECZANESİ
|07.06.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 29 99
|15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
HALİL HAMZALAR ECZANESİ
|07.06.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 55 94
|Halil Hamza Yolu Ece Apt. Dükkan3 Zizzi Pizza & Dünya Oto Galeri arası / Kaliland Bölgesi Gazimağusa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GÜZELYURT BÖLGESİ
CAMCIOĞLU ECZANESİ
|07.06.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 24 57
|Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
LEFKE BÖLGESİ
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
|07.06.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0533) 841 95 78
|Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
İSKELE BÖLGESİ
MEHMET İLBAN ECZANESİ
|07.06.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 22:00
|(0533) 834 82 51
|Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.