Nöbetçi Eczaneler (7 Mart 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
BALIN ECZANESİ
|07.03.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 18 13
|Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Devlet Hastanesi ve Çember Restorant yanı, Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
DAMLA KARDÜZ ECZANESİ
|07.03.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 45 65
|Atatürk Cad. Kolan British karşısı, Gönyeli, Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
PERVİN ECZANESİ
|07.03.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 28 18
|Haydar Aliyev Cad. Berber Tarlası Dük. No: 12/C, Hz. Ebubekir Cami Çaprazı, Türk Hava Yolları karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GİRNE BÖLGESİ
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
|07.03.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0533) 839 19 60
|Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
|07.03.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 25 85
|Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ
|07.03.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 90 90
|Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
MAĞUSA BÖLGESİ
EMİR ECZANESİ
|07.03.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 54 54
|Gülseren Yolu Şafak Pazarlama No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
SAKARYA ECZANESİ
|07.03.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 29 89
|Narli Sok., Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi yanı, Sakarya, Gazimağusa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GÜZELYURT BÖLGESİ
SEVİL ECZANESİ
|07.03.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 35 91
|55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
LEFKE BÖLGESİ
ALTINCI ECZANESİ
|07.03.2023 (Salı)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0548) 889 17 07
|ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
İSKELE BÖLGESİ
AVİCENNA ECZANESİ
|07.03.2023 (Salı)
|08:00 - 22:00
|(0542) 855 00 15
|İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.