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Nöbetçi Eczaneler (7 Mart 2023)

» »
Nöbetçi Eczaneler (7 Mart 2023)
Nöbetçi Eczaneler (7 Mart 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

BALIN ECZANESİ

 07.03.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 18 13
 Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Devlet Hastanesi ve Çember Restorant yanı, Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

DAMLA KARDÜZ ECZANESİ

 07.03.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 45 65
 Atatürk Cad. Kolan British karşısı, Gönyeli, Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

PERVİN ECZANESİ

 07.03.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 28 18
 Haydar Aliyev Cad. Berber Tarlası Dük. No: 12/C, Hz. Ebubekir Cami Çaprazı, Türk Hava Yolları karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GİRNE BÖLGESİ

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

 07.03.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0533) 839 19 60
 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

 07.03.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 25 85
 Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ

 07.03.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 90 90
 Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MAĞUSA BÖLGESİ

EMİR ECZANESİ

 07.03.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 54 54
 Gülseren Yolu Şafak Pazarlama No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

SAKARYA ECZANESİ

 07.03.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 29 89
 Narli Sok., Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi yanı, Sakarya, Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜZELYURT BÖLGESİ

SEVİL ECZANESİ

 07.03.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 35 91
 55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

LEFKE BÖLGESİ

ALTINCI ECZANESİ

 07.03.2023 (Salı)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0548) 889 17 07
 ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İSKELE BÖLGESİ

AVİCENNA ECZANESİ

 07.03.2023 (Salı)
 08:00 - 22:00
 (0542) 855 00 15
 İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
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