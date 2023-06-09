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Nöbetçi Eczaneler (9 Haziran 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (9 Haziran 2023)
Nöbetçi Eczaneler (9 Haziran 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ECEGÜL ECZANESİ

 09.06.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 58 47
 Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ

 09.06.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 12 10
 Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

ŞERİFE ADEMOĞULLARI ECZANESİ

 09.06.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 17 67
 Şht.İsmail Dümenci Sok No: 2 C Lefkoşa Fenerium Karşısı, Eski İştah Restorant yanı Karaca's Corner Restorant ve Kamu Sen Karşısı Yenişehir Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GİRNE BÖLGESİ

EDA ATAÇAĞ ECZANESİ

 09.06.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0548) 881 18 11
 Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ

 09.06.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 816 01 23
 Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

PINAR KEKLİK ECZANESİ

 09.06.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0533) 857 54 94
 Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MAĞUSA BÖLGESİ

ERGİN ECZANESİ

 09.06.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 47 35
 Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

KARAKOL ECZANESİ

 09.06.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 65 19
 Gülseren yolu Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜZELYURT BÖLGESİ

UYUMSAL ECZANESİ

 09.06.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 30 05
 Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

LEFKE BÖLGESİ

İLKSEN ECZANESİ

 09.06.2023 (Cuma)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 727 82 40
 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İSKELE BÖLGESİ

AVİCENNA ECZANESİ

 09.06.2023 (Cuma)
 08:00 - 22:00
 (0542) 855 00 15
 İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
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