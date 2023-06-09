Nöbetçi Eczaneler (9 Haziran 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
ECEGÜL ECZANESİ
|09.06.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 58 47
|Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa
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KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ
|09.06.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 12 10
|Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli
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ŞERİFE ADEMOĞULLARI ECZANESİ
|09.06.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 17 67
|Şht.İsmail Dümenci Sok No: 2 C Lefkoşa Fenerium Karşısı, Eski İştah Restorant yanı Karaca's Corner Restorant ve Kamu Sen Karşısı Yenişehir Lefkoşa
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GİRNE BÖLGESİ
EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
|09.06.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0548) 881 18 11
|Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ
|09.06.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 816 01 23
|Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
PINAR KEKLİK ECZANESİ
|09.06.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0533) 857 54 94
|Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
MAĞUSA BÖLGESİ
ERGİN ECZANESİ
|09.06.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 47 35
|Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
KARAKOL ECZANESİ
|09.06.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 65 19
|Gülseren yolu Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GÜZELYURT BÖLGESİ
UYUMSAL ECZANESİ
|09.06.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 30 05
|Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
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LEFKE BÖLGESİ
İLKSEN ECZANESİ
|09.06.2023 (Cuma)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 727 82 40
|Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
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İSKELE BÖLGESİ
AVİCENNA ECZANESİ
|09.06.2023 (Cuma)
|08:00 - 22:00
|(0542) 855 00 15
|İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
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