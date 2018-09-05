Nokia servet elde ediyor!!!

Bir zamanların telefon efsanesi Nokia, 5G'nin hayata geçmesiyle birlikte küresel ölçekte satılacak her 5G'li telefondan 3,5 dolar patent geliri elde edecek.

Akıllı telefon pazarında Apple ve Samsung arasındaki rekabet karşısında tutunamayan Nokia, 5G'nin hayatımıza girmesiyle deyim yerindeyse tek bir cihaz bile çıkarmasına gerek kalmadan milyar dolarlar kazanacak. Nokia, dünya genelinde satılacak 5G'li her telefondan elinde bulundurduğu patentler sayesinde 3 euro (3,5 dolar) gelir elde edecek.

GENİŞ PATENT PORTFÖYÜ BULUNUYOR

Akıllı telefon pazarında yakalayamadığı başarıya karşın haberleşme teknolojilerinde ise halen güçlü bir patent portföyüne sahip olan Nokia, yeni açıklanan 5G standartlarıyla birlikte patentleri üzerinden gelir elde edebilecek. Açıklanan standartlara göre şirket markası ne olursa olsun, küresel ölçekte satılacak 5G'li cihazlardan 3 Euro patent geliri akacak.

5G standartlarının belli olmasının ardından Nokia, Ericsson, Qualcomm ve Huawei gibi şirketler, patentlerinin üreticiler tarafından kullanılma ihtimali karşılığında belirledikleri ücretleri açıkladılar. Nokia, akıllı telefonlarda kullanılacak patentleri karşılığında üreticilerden telefon başına sabit 3 Euro'luk ücret talep edeceğini duyurdu.

CİHAZ BAŞINA EN AZ 21 DOLAR

Bir diğer önemli üretici olan ABD'li Qualcomm da mobil cihazlar için geliştirdiği modem yongalarından gelir elde edecek. Qualcomm'un hedefi üreticilerden cihaz ücretinin yüzde 2.75'i ila yüzde 3.25'i arasında bir gelir elde etmek. Ancak bu rakam 13 doları aşmayacak. Ericsson ise cihaz başına 2.5 ile 5 dolar arasında bir patent ücreti talep edecek.

Tüm üreticilerin patent talepleri toplandığında 5G'de Apple ve Google başta olmak üzere telefon üreticileri için cihaz başı patent maliyeti 21 doların üzerine çıkıyor. Bu rakamın içerisinde 5G'ye yönelik olarak henüz bir patent ücreti duyurusu yapmayan Huawei'nin maliyeti de yer almıyor.

İLK YILINDA 100 MİLYON BARAJINI GEÇECEK

5G teknolojisini destekleyen ilk akıllı telefon modellerinin 2019 yılının ikinci yarısında çıkmaya başlaması bekleniyor. Araştırma şirketlerinin yaptığı tahminlere göre 2020 yılında hayata geçmesi beklenen yenş nesil mobil iletişim teknolojisinin ardından 2021 yılında dünya genelinde 110 milyon adet 5G'li telefonun satılacağı öngörülüyor.

İskandinav teknoloji şirketi Nokia'yı 2013 yılında 7.2 milyar dolar karşılığında satın alan Microsoft, 2016 yılında Nokia'nın telefon bölümü ve isim haklarını Tayvan merkezli Foxconn'a 350 milyon dolara satmıştı. Nokia, 2017 yılı başında Finlandiya merkezli girişim HMD Global çatısı altında akıllı telefon pazarına geri dönmüştü. (HABERTÜRK)