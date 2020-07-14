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Numaranız değişmiyor! Turkcell'den alıp Telsim'e taşıyabiliyorsunuz...

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Vatandaşlardan ciddi rağbet var!
Numaranız değişmiyor! Turkcell'den alıp Telsim'e taşıyabiliyorsunuz...

Kuzey Kırbıs'ta bir çok tüketici Kuzey Kıbrıs  Turkcell'den hatlarını rakip firma olan TELSİM'e taşımaya hazırlanıyor .

Taşıma sonrasında kişinin kullandığı 0533 xxx xxx numrası aynen kalıyor.

Abonelere hareket etme özgürlüğü tanıyan “numara taşıma” ile iki cep telefonu şirketinden de karşılıklı geçişler yaşanıyor.

Özellikle Telsim son kampanyaları ile  Kuzey Kıbrıs Turkcell'in müşterilerini ablukaya aldı.

Yüksek kar politikasından taviz vermeyen Kuzey Kıbrıs Türkcell'in, Telsim'e daha fazla müşteri kaptırmamak için nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

 

ÇOK PAHALI ÜCRET

Türkiye ve Güney Kıbrıs'tan çok daha pahalı fiyatlara mobil iletişim hizmeti veren  Kuzey Kıbrıs Türkcell, yüksek kâr politikasından vazgeçmek yerine 'klima pazarlama' işine girdi. Bununl birlikte Turkcell markası olan LIFECELL ile ilgili şikayetler hat safhaya ulaştı.

 

MOBİL HİZMET REZALET

Çok düşük kalite mobil hizmet sunmasına rağmen yüksek fiyatlarıyla  cep yakan K.K Turkcell müşterilerinin özellikle 3G mobil internet hizmetinde yaşanılan bağlantı sorununa bir türlü çözüm bulamıyor.

Lifecell Ev İnterneti ile de evlerden wifi internet hizmeti veren Turkcell'in bu hizmetinde de ciddi sorunlar yaşanmaya devam ediyor.

Son zamanlar da daha ucuz ve kaliteli bir hizmet sunmak yerine taksitle  Klima ve Televizyon pazarlama işine giren Kuzey Kıbrıs Turkcell'in internet ve konuşma paketlerindeki YÜKSEK fiyatları dikkatlerden kaçmıyor.

 

DEĞİŞİM BEKLENİYOR

Kuzey Kıbrıs Turkcell'de yakın zamanda  üst düzey değişikliklere yol açabilecek bir dizi gelişmenin de yaşanması bekleniyor.

 

NUMARA NASIL TAŞINIR?

Bir cep telefonu abonesi numaranızı karşı operatöre taşımak istediği zaman geçiş yapacağı operatöre başvuruda bulunup numara taşıma formunu doldurarak numarasını taşıma işlemini başlatır.

Numara taşıma formunu doldurduktan sonra geçiş yapacağı yeni operatör ile abonelik sözleşmesi imzalayarak yeni sim kartını alması gerekiyor.

Taşınma tarih ve saat bilgisinin eski operatörünüze ait sim kartınıza gönderilmesinin ardından iletişim kesintisinden en az düzeyde etkilenmek adına geçişin yapılacağı tarih ve saatin dikkate alınması gerekiyor.

Numara taşıma işleminin “abonelerin cep telefonu numaralarını değiştirmeden, hizmet aldıkları operatörün değiştirilmesinin sağlanmasıdır. Cep telefonu aboneleri, kullandıkları operatörün kodunu değiştirmeden istediği operatöre geçiş yapabilme olanağına kavuşma imkânı veriyor.

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