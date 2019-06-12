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ODTÜ KKK'de akademisyenlere baskı ve dava!

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ODTÜ KKK'de akademisyenlere baskı ve dava!
ODTÜ KKK'de akademisyenlere baskı ve dava!

ODTÜ KKK'de akademisyenlere baskı ve dava!

ODTÜ KKK'deki Rektörülük uygulamaları gündemden düşmek bilmiyor.

Önceleri imzasız Kıb-TEK  raporu ile gündeme gelen ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde bugünlerde ise sendikalaşmak isteyen akademisyenlere uygulanan soruşturmalar ve baskılar  ile gündemde.

En son olarak  ise akademisyenlerin (daha çok Sendikada aktif olarak çalışan akademisyenler) yaşları bahane edilerek sözleşmelerinin yenilenmemesi gündeme geldi.

Akademisyenler bu konu hakkında ara emri için mahkemeye başvurdu.

ODTÜ KKK'ü akademisyenleri bu konuda bir protesto yazısı yazıp imzaya açtılar ve bunu Rektörlüğe gönderdiler.

ODTÜ KKK Rektörlüğü tarafından gönderilen elektronik mesaja göre yazıya imza atan 69 kişi hakkında dava açılacağı belirtildi. Daha sonra gelen tepkiler üzerine ise sayı  3 kişiye düşürülerek sadece yazıyı hazırlayan ve imzaya açan akademisyenler ile sınırlandırıldı.

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