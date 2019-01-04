Ogan ve Çağansel’e teşekkür plaketi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler; Sosyal Sigortalar İdare Meclisi üyesi olarak, on yıldan fazla görev yapan Ahmet Ogan ve Orhan Çağansel’e , Sosyal Sigortalar Dairesi’ne yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler; Sosyal Sigortalar İdare Meclisi üyesi olarak, on yıldan fazla görev yapan Ahmet Ogan ve Orhan Çağansel’e , Sosyal Sigortalar Dairesi’ne yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Çeler, emekli olarak Sosyal Sigortalar Dairesi İdare Meclisi üyeliğinden ayrılan Ogan ve Çağansel’e özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek emeklilik hayatında sağlıklı ve mutlu günler diledi.