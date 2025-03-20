Öğrenci Yurdunda Şiddet: Bir Kişi Hastanelik Oldu

19 Mart 2025 tarihinde saat 11:30 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir öğrenci yurdunda yaşanan tartışma, şiddet olayına dönüştü. A.E. (22), tartıştığı A.A.’nın (50) yüzüne yumruk atarak ciddi şekilde darp etti. Darbenin etkisiyle yere düşen A.A.’nın alnında kesi oluştuğu, yanak kemiğinde çatlak ve burun kemiğinde kırık tespit edildi.
Yaralı, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı ve müşahade altına alındı. Olayın ardından A.E. tutuklanırken, polis soruşturması devam ediyor
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