Öğrenciler dünya mutfaklarından yaratıcı menüler hazırlıyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, uzun yıllardır uzman ve deneyimli akademik kadrosu, öğrencilerin bire bir uygulama imkanı bulduğu tam donanımlı uygulama mutfağı ve dünya mutfaklarından çok farklı menülerin hazırlandığı EUL Lounge ile öğrencilerine en iyi imkanlarda uygulamalı eğitim görme fırsatı sunuyor.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu bünyesinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Turizm İşletmeciliği bölümlerinin yer aldığını belirten Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehmedali Egemen, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde öğrencilerin gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde rekabet edebilecek nitelikte yerel ve farklı dünya mutfaklarını hazırlayabilen, yiyecek içecek sektöründe farklı pozisyonlarda yöneticilik yapabilen, yemek pişirebilmenin yanında mutfağın diğer disiplinlerle olan ilişkisini de en iyi şekilde analiz edebilen bireyler olarak mezun olduklarını dile getirdi. Deneyimli kadrolardan ve en iyi altyapı imkanları ile eğitim alan öğrencilerin, mezuniyet sonrası dünyanın çok farklı yerlerinde çalıştıklarını ifade eden Egemen, “Türkiye, Norveç, Amerika gibi ülkelerde çok farklı pozisyonlarda başarı ile görev yapan mezunlarımız bizi gururlandırıyor” dedi.

Egemen, öğrenciler sektöre atılmadan önce uygulama yaparak mezuniyet sonrası iş hayatlarına hazırlanıyor

Egemen, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü’nde ise, turizm işletmeleri için yöneticiler, turizm sektöründe müşteri hizmetleri, sektörün dinamik yapısına uyum sağlayabilen ara elemanlar yetiştirmek, konaklama ve yiyecek-içecek işletmeleri ile seyahat acentaları yönetimi ve tur operatörlüğü konularında dünyanın her yerinde çalışabilecek mezunlar verdiklerine dikkat çekti.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu’na bağlı Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Turizm İşletmeciliği bölümlerinde uygulamalı eğitimin son derece önemli olduğunu vurgulayan Egemen, kalite çıtasını her geçen gün daha da yukarıya çıkarmak için her iki bölümün altyapıları için ciddi yatırımların yapılmakta olduğunu dile getirdi.

Egemen, sürekli büyüyen ve gelişen üniversitede öğrencilerin uygulama yapmalarına olanak sağlamak maksadıyla hizmet veren sosyal tesis EUL Lounge’da Turizm İşletmeciliği ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde öğrenim gören öğrencilerin uygulama yaptığını ve sektöre atılmadan önce uygulama yaparak mezuniyet sonrası iş hayatlarına hazırlandıklarını ifade etti.

Egemen, LAÜ Gastronomi Uygulama Mutfağı her türlü teçhizata sahip

Egemen, öğrencilerin yiyecek-içecek hazırlamak ve pişirmek amacı ile kullandıkları her türlü teçhizata sahip Gastronomi Uygulama Mutfağı’nın yanı sıra haftanın her günü EUL Lounge’da Turizm ve Gastronomi öğrencileri profesyonel şefler eşliğinde yapmış oldukları dünya mutfaklarından yaratıcı menüleri servis kuralları çerçevesinde üniversite personeline sunmakta olduklarını belirtti.

EUL Lounge mutfağında hazırlanan menülerde LAÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde akdemisyenlerimiz, çalışanlarımız ve öğrencilerimiz tarafından yetiştirilen iyi tarım ürünlerinin kullanıldığına da dikkat çeken Egemen, gastronomi ve turizm öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu sağlıklı menüleri uluslararası hijyen kuralları kapsamında servis ederek, ciddi bir mesleki deneyim elde ettiklerini sözlerine ekledi.