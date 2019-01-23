Öğrenciler yarıyıl tatiline giriyor

KKTC’de öğrenim gören yaklaşık 48 bin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi yarıyıl tatiline hazırlanıyor.



Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı İlköğretim Dairesi, Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda öğrenim gören öğrenciler 31 Ocak Perşembe günü karne alacak.



Öğrenciler, 1 Şubat’ta başlayacak yarıyıl tatilini 15 Şubat’ta tamamlayacak. İkinci dönemin ilk ders zili 18 Şubat’ta çalacak.



Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı 114 ilkokulda 19 bin 994, 13 özel okulda ise 3 bin 896 olmak üzere ilkokullarda toplam 23 bin 890 öğrenci öğrenim görüyor.



Genel Orta Öğretim Dairesi’ne bağlı 32, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda 20 bin 781; 8 özel okulda 3 bin 484 ortaokul ve lise öğrencisi olmak üzere toplam 24 bin 265 öğrenci eğitime devam ediyor.



KKTC genelindeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi sayısı toplam 48 bin 155, Ülke genelinde, bin 347'si özel okullarda olmak üzere toplam 5 bin 535 de öğretmen görev alıyor.



İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ YAZ TATİLİNE 17 HAZİRAN’DA, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİ 10 HAZİRAN’DA GİRECEK

Öğrenciler yaz tatiline ise haziranın ilk haftasında girecek. İlkokullarda ikinci dönem 17 Haziran’da karne ve ilkokul tamamlama belgelerinin verilmesiyle tamamlanacak.

Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağı okullarda öğrenim görenler ise karnelerini 10Haziran’da alacak.

2019-2020 öğretim yılı 16 Eylül Pazartesi başlayacak.



KGS, FEN LİSESİ VE BEAL SINAVLARI

Öte yandan 26 Ocak Cumartesi 1’inci aşaması yapılacak Kolej Giriş Sınavı’nın (KGS) 2’nci aşaması 25 Mayıs Cumartesi yapılacak.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 22 Haziran’da olacak.



MESLEK LİSELERİ

8. sınıfı tamamlayan öğrencilerin Meslek Liseleri programlarına tercih başvuruları ise 18-24 Haziran tarihleri arasında kabul edilecek.