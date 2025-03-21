Öğretmenler: "Ankara Elini Yakamızdan Çek!" Yürüyüş devam ediyor..

KTÖS ve KTOEÖS'nın düzenlediği yürüyüş şu sıralar Lefkoşa'da devam ediyor. Yürüyüşe binlerce öğretmen katılıyor.
Öğretmenler T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği yanından geçerken "Ankara Elini Yakamızdan Çek" sloganları attılar.
Öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüyor.
Kitle Cumhuriyet Meclis'i önünde durdu. Genel Sekreter Tahir Gökçebel konuşma yapıyor.
Gökçebel konuşmasında "Dik Duran Türkiye halkına" öğretmenlerin selamını iletti.
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