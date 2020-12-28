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Oğuz: Emekliler yarın, kamu çalışanları 30 Aralık’ta ödenecek

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, kamu çalışanlarının Aralık ayı maaşlarının 30 Aralık Çarşamba günü ödeneceğini  açıkladı. Bakan Oğuz kamu emeklilerin ise yarın ödeneceğini söyledi.
Oğuz: Emekliler yarın, kamu çalışanları 30 Aralık’ta ödenecek

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, kamu çalışanlarının Aralık ayı maaşlarının 30 Aralık Çarşamba günü ödeneceğini  açıkladı. Bakan Oğuz kamu emeklilerin ise yarın ödeneceğini söyledi.

Maliye Bakanı Oğuz, Aralık ayı maaşları için maliyeden toplam 420 milyon liralık bir miktarın çıkacağını da belirtti.

10 milyar, 140 milyon lira olan 2021 yılı bütçesinde yerel kaynaklar giderinin 1milyar 910 milyon olduğunu, bütçe içerisinde Türkiye’den 2.5 milyon liralık destek bulunduğunu açıklayan Bakan Oğuz, 2021 yılı için 760 milyon liralık bir bütçe açığının öngörüldüğünü  açıkladı.

Dursun Oğuz, BRT’de Pembe Paşaoğluları’nın sunduğu 14. Saat Programı’na önemli açıklamalarda bulundu. Maliye Bakanı, özel sektör çalışanlarına sağlanan aylık 1500 liralık desteğin Türkiye’den gelecek kaynağa göre devam edeceğini  belirtti.

Hükümetin özel sektöre  olan eylül ayı mükellefiyetinin yerine getirildiğini, Ekim, Kasım, Aralık ödemelerinin ise Türkiye’den kaynağın aktarılmasıyla ödeneceğini açıklayan Bakan Oğuz, özel sektörün yeniden ayağa kalması için hükümet olarak yeni çalışmaların söz konusu olduğunu da sözlerine ekledi. Oğuz, daha önce özel sktör konusunda çalışma yapmak üzere oluşturulan Başbakanlık müsteşarının başkanlığındaki bakanlık müsteşarları düzeyindeki toplantıların yeniden başladığını da ifade ederek “ 2021 Mali Yılı Bütçesi’nin geçmesiyle birlikte Türkiye ile imzalanacak olan Ekonomik ve Mali Protokol çalışmalarına yoğunluk vereceğiz” dedi.

2021 yılı bütçesinde siyasi partilere aktarılacak kaynakta herhangi bir artışın söz konusu olmayacağını da açıklayan Bakan Oğuz, “ Yerel gelirlerde bir artış olmadığı için siyasi partilere verilen destek miktarında herhangi bir artış olamayacaktır” şeklinde konuştu.

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