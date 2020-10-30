Oğuz: Keşke Bu Anket İşine Hiç Girilmeseydi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı ve UBP genel başkan adayı Dursun Oğuz, TV2020'de Güne Merhaba programına konuk olarak katıldı.

Oğuz kurultay süreci ve son yapılan ankete yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Neden kurultayda aday olduğunu dile getiren Oğuz şöyle konuştu:

Partimin tabandan tavana kurumsal yapısı içerisinde bilfiil görev almış bir isimim. Birçok seçim geçirdim. Şu anki 21 vekili çıkardığımız seçimde genel sekreterlik görevi yaptım. UBP'ye gerçekten yararlı olacağıma inanıyorum. UBP ülkenin en güçlü partisi bunu hep canlı tutmak lazım. KKTC için çok önemli bir partiyiz. Her zaman tek hedefimiz tek başına iktidardır. Kurultay sonrası ilk hedefimiz güçlü bir hükümet kurmaktır. KKTC'nin ekonomi , sağlık, eğitim ve turizm alanında ciddi sorunları var. Güçlü bir hamleye ihtiyacımız var . Toplumsan uzlaşıya ihtiyacımız var.

Dursun Oğuz, Gezici'nin anketiyle ilgili yaptığı değerlendirmede de "anketle ilgilenmiyorum, keşke bu anket içine hiç girilmeseydi" dedi.

Oğuz şöyle konuştu:

Anket konusunda ben araziye bakarım. Anketle ilgilenmiyorum. Biz, birisi o koltuktayken genel başkanlığa başvurmadık. Bu ankete ilk adım bile yokmuş. Ülkeyi ve örgütleri tanıyan biri olarak ben aday olmaya karar verdim. Üyelerimiz haklı olarak telefonla anketörlere bilgi verirken nezaketen bir isim söylüyor. Bu gerçeği yansıtmaz. Keşke bu anket içine hiç girilmeseydi. Parti içi yarışta anket yapmak demek bölünmeye yol açar. Bırakınız üyelerimiz partisini yücelten ülkesine en iyi hizmet veren ismi seçsin. Tek çıkar UBP'dir burada isimler değildir. Bu gibi anketler bize zarar veriyor. Belki de bundan sonra bu anket konusu gündeme getirilmeli. Adımız birik ama anketçiler bunu bozuyor ve birlikteliğimiz sözde kalıyor. Parti içi kutuplaşmaya ihtiyacımız yok geçmişte bunu yaşadık. Vatandaş geçim derdinde birileri adamcılık derdinde. UBP'ye zarar vermeye hakkımız yok.

Kurultay yarışı ilk turda biter mi şeklindeki bir soruya da Oğuz şöyle cevap verdi:

"Kesinlikle bu seçim ilk turda bitmez.Biraz siyasetten anlıyorsam ve bu ülkenin çocuğuysam üyelerimizi biraz tanıyorsam böyle bir şey yok. Kimse anketlerle UBP üyelerinin görüşünü değiştiremez, algı operasyonu yapamaz. Şuan tek gerçek bu anketlerin UBP'nin görüşünü yansıtmadığıdır."