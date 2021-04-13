Oğuz: Toplam 27 milyon, 740 bin TL bugün hesaplara yatırılıyor

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, daha önce yapmış olduğu açıklama çerçevesinde, 2020 yılı Doğrudan Gelir Desteği hesap kapatma ödemelerinin bugün yapılacağını duyurdu.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, daha önce yapmış olduğu açıklama çerçevesinde, 2020 yılı Doğrudan Gelir Desteği hesap kapatma ödemelerinin bugün yapılacağını duyurdu.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Dursun Oğuz, üreticilere toplam 27 milyon, 740 bin TL ödeneceğini bildirdi.

Maliye Bakanı Oğuz ayrıca, 21,50 milyon TL’lik ‘Küçükbaş Hayvanbaşı Doğrudan Gelir DestekÖdemeleri’nin ise hafta sonuna kadar kapatılacağını açıkladı.