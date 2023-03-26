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'Oğuz Veli Ortaokulunda İyilik Aşı finali'

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İyilikte Yarışalım Sosyal Sorumluluk Proje Yarışması Final etkinliği Oğuz Veli Ortaokulunda tüm sponsorlar, öğrenciler, veli ve öğretmenlerin katılımıyla başarılı bir şekilde gerçekleşti . 
'Oğuz Veli Ortaokulunda İyilik Aşı finali'

Geliri İşitme engelli çocuklara cihaz, SMA hastası çocuklara ilaç alımı ve depremzede çocuklarımızın eğitim giderlerine bağışlanacak olan İyilik Aş'ı projesinde engelsiz yürekleri ile emek ve özverinin birleştiği iyilik yolunda Oğuz Veli Ortaokulu ailesi toplumsal duyarlılığı , iyilik ruhu ile  dayanışmayı sergiledi. Iyilik Aş'ı gençlere Sosyal Sorumluluk duygusunu ve iyilik ruhunu aşılamanın yanı sıra gençlere; çabalamanın , paylaşmanın verdiği huzuru, elindekinin ikramlarını ,dayanışmalarını ,heyecanlarını , iyilik yapmanın yüzlerine yansıyan mutluluğunu da yaşattı. Akademik başarının yanında sosyal ve toplumsal farkındalıkla dolu iyilik yüklü çalışmaların gençler üzerindeki güzel yansımaları Eğitim adına çok değerli. 

Oğuz Veli Ortaokulu Proje başlangıcından şimdiye kadar öğrencileri , öğretmenleri , Okul Müdürü ve idaresi ,okul hizmetlileri aynı zamanda tüm sponsorları ile birlikte katkı koyarak , bu güzel ve anlamlı projede en güzel iyilikte yarışalım, iyilikle Yarışalım diyerek  bu tür sosyal sorumluluk projelerinin devam etmesi gerektiğini belirtti.

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