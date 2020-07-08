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Oğuz’dan 53 bin TL zararı olan hayvancıya ilişkin açıklama: “Hayvancı mağdur”

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Oğuz’dan 53 bin TL zararı olan hayvancıya ilişkin açıklama: “Hayvancı mağdur”
Oğuz’dan 53 bin TL zararı olan hayvancıya ilişkin açıklama: “Hayvancı mağdur”

Hayvan üreticisi Dalga Hafiye Kızıl, geçtiğimiz ayın 30’unda İskele Veteriner Dairesi’ne gittiğini, kendilerine kulak küpesi olmadığının söylendiğini dile getirdi.

Kıbrıs Postası’na açıklama yapan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, hayvancının mağdur olduğunu söyledi.

“PİS KOKULAR GELİYOR”

Hayvancıyı kendilerinin mağdur etmediğinin altını çizen Bakan Oğuz, hayvanların, kulak küpesi olmadığı için değil, devletin veterinerinin izni olmadan kesildiği için imha edildiğini vurguladı. Bakan Oğuz,  “Bu işi yıllardır yapanlar, veterinerin orada olmadığı saatte neden kesim yapılıyor? Oradan pis kokular geliyor” şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili olarak, Veteriner Dairesi ise şu açıklamayı yaptı:

"5 Temmuz 2020 tarihinde saat 21.00 sıralarında KIBET mezbahasında PGM Kaçakçılık Şubesi ve Gümrük Kaçakçılık Şubesi, baskın düzenleyip mezbahada 35 adet kulak numarasız kuzunun kesimine suç üstü yapmıştır. Yapılan araştırmada, kuzuların mezbahaya kayıtsız girdiği, veteriner canlı muayenesi yapılmadığı, uygunsuz bir saatte kesime başlandığı tespit edilmiştir. 

Veteriner Hizmetleri Yasası ile Hayvanların Kaydı ve Tanımlanması Yasası’na göre, mezbahaya ruhsatını 1 ay askıya alma cezası verilmiştir.

Kuzuların kayıtsız olması ve veteriner kontrolü ve muayenesi yapılmadan kesimi yapıldığından, halkımızın tüketimine sunulmasının sakıncalı olmasından dolayı imhasına karar verilmiştir. Alınan tüm bu kararlar, yasa ve tüzüklerin emrettiği uygulamalardır.

Veteriner Dairesi, damızlık numarasının eksikliğine rağmen Kasaplık numara sıkıntısı yoktur ve talep edilen üreticilere takılmıştır. Kesimi yapılacak tüm hayvanların numaralı ve kayıtlı olması yasa gereğidir. 

Bakanlığın ve Daire,  her zaman üreticinin yanındadır  ve üreticilerin mağdur olmaması için elinden geleni fazlasıyla yapmaktadır. 

Kamuoyuna önemle duyurulur"

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