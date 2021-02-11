Oktay:'2 saat içinde KKTC'ye 40 bin doz daha aşı göndereceğiz''

Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, imza töreni ardından basın açıklaması yaptı.

Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, imza töreni ardından basın açıklaması yaptı.

Oktay'ın aşı açıklamaları şu şekilde:

Bugün adaya ikinci bir 40 bin ilave aşıyı gönderiyoruz

2 saate kadar uçak hareket edecektir.

KKTC'deki tüm vatandaşlarımız aşılanan kadar aşı göndermeye devam edeceğiz. Kimse endişe etmesin.

Oktay, “Önemli bir istişari değerlendirme toplantısı yaptık..KKTC-TC kardeşliğini daha ileri boyutlara taşıyacak, daha güçlü bir KKTC yaratılacak”

“Covid-19 ile mücadele kapsamında bugün de 2 saat sonra 40 bin doz daha aşı KKTC'ye getirilmek için hareket edecek"

“2021 protokolü kapsamında KKTC’ye 2.5 milyar TL kaynak ayırmayı amaçlıyoruz” dedi