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“Okullar Arası Bisiklet Yarışı” dolayısıyla bugün Lefkoşa’da bazı yollar trafiğe kapalı olacak

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“Okullar Arası Bisiklet Yarışı” dolayısıyla bugün Lefkoşa’da bazı yollar trafiğe kapanacak.
“Okullar Arası Bisiklet Yarışı” dolayısıyla bugün Lefkoşa’da bazı yollar trafiğe kapalı olacak

“Okullar Arası Bisiklet Yarışı” dolayısıyla bugün Lefkoşa’da bazı yollar trafiğe kapanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek “Okullar Arası Bisiklet Yarışı” kapsamında Metehan – Alayköy Çevre Yolu üzerinde bulunan Sevgi Çemberi ile Lefkoşa – Güzelyurt Anayolu üzerindeki Gönyeli Ağıllar Çemberi arasındaki yol 10.00 – 14.00 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacak.

Polis yarış süresince sürücülerin belirtilen güzergâhtaki yol üzerine araçlarını park etmemelerini ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

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