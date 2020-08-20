Okullar ne zaman açılacak? Pilli açıkladı!

Çocukların sağlığı başta olmak üzere, toplum sağlığının her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayan Sağlık Bakanı Pilli, “Şu anda covid-19 salgının kontrol altına almaya çalışıyoruz, bu nedenle okulların açılması için en uygun tarih 1 Ekim 2020 olacak. Önümüzü daha net görebilmemiz için 1 ay daha beklemeliyiz” dedi.

Gıynık Gazetesinin haberine göre Sağlık Bakanı Ali Pilli okulların açılmasıyla ilgili 1 Ekim'den önce açılmasının zor olduğunu düşündüğünü belirtti.

Hem Sağlık Bakanlığı hem de Eğitim Bakanlığı’nın hazırlıklarını tamamlayabilmesi ve önlemlerini kapsamlı şekilde alabilmesi için 1 Ekim’e kadar beklemek gerektiğini söyleyen Bakan Pilli, “Tabi ki Eğitim Bakanlığı ile yapılacak görüşmeler neticesinde nihai karar verilecek” diyerek Sağlık Bakanı olarak kendi görüşünün bu yönde olduğunu ifade etti.