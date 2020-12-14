  • BIST 1.388
  • Altın 463,066
  • Dolar 7,8751
  • Euro 9,5750
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 8'i yerel 13 pozitif vaka!

Okullarda Önlemler Artırılacak

» »
Güzelyurt Şehit Turgut Ortaokulu’nda okuyan bir öğrencinin Koronavirüs testinin pozitif olarak saptanmasının  ardından temaslısı olan tüm öğrencilere ve öğretmenlere PCR testi yapıldı.
Okullarda Önlemler Artırılacak

Test sonuçlarının tamamı negatif  çıktı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, pozitif vaka görülen Şht.Turgut Ortaokulu’nda eğitimin devam edeceğini, gerekli temizlik ve ilaçlama işlemlerinin yapıldığını belirtti. Amcaoğlu, tedbir maksatlı öğrenci ve öğretmenlere önümüzdeki birkaç gün içerisinde PCR testinin tekrar yapılacağını ifade etti. Bakan Amcaoğlu,  yerel vakaların arttığına işaret ederek çocuklarımızın sağlığı için tüm okullarda önlemlerin artırılacağını söyledi.   

Bakan Olgun Amcaoğlu,  vatandaşlara  maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatırken mümkün olduğunca kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunmamalarını istedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele Long Beach'teki 7 katlı projeye büyük tepki!14 Aralık 2020 Pazartesi 12:27
  • EL-SEN’den şok grev: Tüm şubelerde greve gidildi14 Aralık 2020 Pazartesi 12:19
  • Pilli:Güzelyurt’ta geniş kapsamlı tarama kararı aldık14 Aralık 2020 Pazartesi 12:16
  • Türk-Sen, 66 Yaşında14 Aralık 2020 Pazartesi 12:07
  • Sağlık Bakanı Pilli, Başhekim Özyılkan’ın Temaslısı Olarak Kendini İzole Etti14 Aralık 2020 Pazartesi 11:55
  • Basin Örgütleri, Medya Çalişanlari Için Virüsten Korunma Çağrisi Yapti14 Aralık 2020 Pazartesi 11:23
  • Alsancak’ta Dolu Yağışı Etkili Oldu14 Aralık 2020 Pazartesi 11:20
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Bozatlı Anısına Düzenlenen Müsabakaları İzledi14 Aralık 2020 Pazartesi 10:53
  • PGM: Mecbur Kalmadıkça Trafiğe Çıkmayın14 Aralık 2020 Pazartesi 10:40
  • PGM'den Önemli Girne Açıklaması14 Aralık 2020 Pazartesi 10:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti