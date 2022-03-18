Okullardaki güncel vaka sayıları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.
Güncel rakamlar şöyle;
18 MART 2022 / Okullardaki Güncel Koronavirüs Tablosu
Kapanan Sınıf Sayısı
Covid-19 Pozitif
Covid-19 Temaslı
Öğrenci
Öğretmen
Personel
Öğrenci
Öğretmen
Personel
İlköğretim Dairesi
266
45
1
177
9
0
4
Genel Ortaöğretim Dairesi
413
65
10
148
10
0
0
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi
54
20
2
21
5
0
0
TOPLAM
733
130
13
346
24
0
4
59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 1,48
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