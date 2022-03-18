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Okullardaki güncel vaka sayıları açıklandı

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Milli Eğitim Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.
Okullardaki güncel vaka sayıları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.

 

 

Güncel rakamlar şöyle;

 

 

18 MART 2022 / Okullardaki Güncel Koronavirüs Tablosu

Kapanan Sınıf Sayısı

Covid-19 Pozitif

Covid-19 Temaslı

Öğrenci

Öğretmen

Personel

Öğrenci

Öğretmen

Personel

İlköğretim Dairesi

266

45

1

177

9

0

4

Genel Ortaöğretim Dairesi

413

65

10

148

10

0

0

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi

54

20

2

21

5

0

0

 TOPLAM

733

130

13

346

24

0

4

 

 

59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 1,48

 

 

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