Okullardaki Güncel Vaka Sayıları Açıklandı

25 Mart 2022 Okul Koronavirüs Tablosu
Milli Eğitim Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.
Güncel rakamlar şöyle;
25 MART 2022 / Okullardaki Güncel Koronavirüs Tablosu
Kapanan Sınıf Sayısı
Covid-19 Pozitif
Covid-19 Temaslı
Öğrenci
Öğretmen
Personel
Öğrenci
Öğretmen
Personel
İlköğretim Dairesi
326
43
9
269
3
0
4
Genel Ortaöğretim Dairesi
524
70
2
181
17
0
0
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi
79
32
3
15
7
0
0
TOPLAM
929
145
14
465
27
0
4
59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 1,84
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