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Okullardaki Güncel Vaka Sayıları Açıklandı

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Okullardaki Güncel Vaka Sayıları Açıklandı
Okullardaki Güncel Vaka Sayıları Açıklandı

25 Mart 2022 Okul Koronavirüs Tablosu

Milli Eğitim Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.

 

 

Güncel rakamlar şöyle;

 

 

25 MART 2022 / Okullardaki Güncel Koronavirüs Tablosu

Kapanan Sınıf Sayısı

Covid-19 Pozitif

Covid-19 Temaslı

Öğrenci

Öğretmen

Personel

Öğrenci

Öğretmen

Personel

İlköğretim Dairesi

326

43

9

269

3

0

4

Genel Ortaöğretim Dairesi

524

70

2

181

17

0

0

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi

79

32

3

15

7

0

0

 TOPLAM

929

145

14

465

27

0

4

 

 

59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 1,84

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