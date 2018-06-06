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Okullardan gelen talepler yatırıma dönüştü

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Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, okullardan gelen talepleri değerlendirerek, yatırım yaptıklarını söyledi.
Okullardan gelen talepler yatırıma dönüştü

Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, okullardan gelen talepleri değerlendirerek, yatırım yaptıklarını söyledi.

Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, 23 Nisan İlkokulunu ziyaret ederek, okul idaresi ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Nidai Güngördü, görevde olduğu süre içinde, okullardan gelen talepler doğrultusunda kamu okullarına yapılan yatırım ve yardımları anlatarak, belediyede görevlendirilen  bir mühendis ve okul idaresinin sürekli istişare içinde olduklarına dikkat çekti.

Nidai Güngördü emlak vergilerinden elde edilen gelirin yüzde 15’ini kamu okulları için kullandıklarını söyledi.

Nidai Güngördü, Girne’de okullardan gelen talep doğrultusunda 10 okula yaklaşık 2.2 milyon TL yatırım yaptıklarını ifade ederek, kendisinden önceki dönemde böyle bir uygulamanın yapılmadığını savundu.

Güngördü, 23 Nisan İlkokulu’nda tören alanı düzenlenerek, büst, genel tamirat ve tadilat işleri yapıldığını belirterek, 110 metre uzunluğundaki basamakların düzenlenip, okulun kanalizasyon ağına bağlandığını kaydetti.

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