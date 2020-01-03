  • BIST 113.530
  • Altın 297,087
  • Dolar 5,9729
  • Euro 6,6596
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

‘Ölüm kavşağı’nda eylem

» »
‘Ölümün kol gezdiği’ Kurudere- Turunçlu Kavşağı’nda 5 Ocak Pazar günü kazalara karşı eylem gerçekleştiriliyor.Kaynak: ‘Ölüm kavşağı’nda eylem
‘Ölüm kavşağı’nda eylem

‘Ölümün kol gezdiği’ Kurudere- Turunçlu Kavşağı’nda 5 Ocak Pazar günü kazalara karşı eylem gerçekleştiriliyor.

Onlarca aileye ateş düşüren trafik kazalarının adresi Turunçlu Kavşağı’na dikkatleri çekmek üzere toplanacak Kurudere ve Turunçlulular, 5 Ocak Pazar günü saat 12:00’de Kavşak’ta eylem yapacak.

Kurudere Muhtarı Bülent Şengül YENİDÜZEN’e verdiği bilgide, bölge halkı olarak kazalara dikkat çekmek için büyük eylem yapılacağını ifade etti.

Turunçlu Kavşağı’nda 25 Aralık’ta meydana gelen ve Esra Korcan’ın hayatını kaybettiği kazanın ardından, bölgeye bariyer döşenmişti.

Turunçlu Kavşağı’nda aynı yerde 5 kişinin hayatını kaybetmesi vatandaşları isyan ettirmişti.

Kaynak: ‘Ölüm kavşağı’nda eylem

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UBP Vekili Hasipoğlu: "Birleşik Kurul'da onaylanan İmar Planı kararı yok hükmündedir"03 Ocak 2020 Cuma 14:33
  • HAKSEN: “Hükümetin yeni yıl hediyesi olarak halka reva gördüğü ‘yeni zamları’ protesto ediyoruz”03 Ocak 2020 Cuma 14:10
  • İki Toplumlu Birleşik Kıbrıs Öğretmenler Platformu geleneksel okul ziyaretleri yapıyor03 Ocak 2020 Cuma 13:22
  • Basın-Sen 48. yıldönümünü kutluyor03 Ocak 2020 Cuma 13:08
  • Hayvan varlıkları beyan tarihi uzatıldı03 Ocak 2020 Cuma 13:01
  • En fazla yağış nereye düştü?03 Ocak 2020 Cuma 12:45
  • Bu bölgelere dikkat!03 Ocak 2020 Cuma 12:44
  • Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu03 Ocak 2020 Cuma 12:29
  • DAÜ-Sen: ”Daü Rektörü meşruluğunu kaybetmiştir”03 Ocak 2020 Cuma 12:22
  • Memur-Sen: “Zamlar kabul edilemez”03 Ocak 2020 Cuma 12:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti