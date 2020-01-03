‘Ölümün kol gezdiği’ Kurudere- Turunçlu Kavşağı’nda 5 Ocak Pazar günü kazalara karşı eylem gerçekleştiriliyor.
Onlarca aileye ateş düşüren trafik kazalarının adresi Turunçlu Kavşağı’na dikkatleri çekmek üzere toplanacak Kurudere ve Turunçlulular, 5 Ocak Pazar günü saat 12:00’de Kavşak’ta eylem yapacak.
Kurudere Muhtarı Bülent Şengül YENİDÜZEN’e verdiği bilgide, bölge halkı olarak kazalara dikkat çekmek için büyük eylem yapılacağını ifade etti.
Turunçlu Kavşağı’nda 25 Aralık’ta meydana gelen ve Esra Korcan’ın hayatını kaybettiği kazanın ardından, bölgeye bariyer döşenmişti.
Turunçlu Kavşağı’nda aynı yerde 5 kişinin hayatını kaybetmesi vatandaşları isyan ettirmişti.
Kaynak: ‘Ölüm kavşağı’nda eylem
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