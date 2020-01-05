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"Ölüm Kavşağında" eylem .. Trafikte ölmek istemiyoruz...

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"Ölüm Kavşağında" eylem .. Trafikte ölmek istemiyoruz...
"Ölüm Kavşağında" eylem .. Trafikte ölmek istemiyoruz...

Defalarca ölümlü kazanın yaşandığı ve "ölüm kavşağı" olarka nitelendirilen  Turunçlu kavşağında eylem yapıldı.

Trafikte yolların yetersizliğini protesto eden yurttaşlar, ölümlü kazanın olduğu noktada buluşarak "Artık analar ağlamasın" pankartlarıyla Lefkoşa Mağusa ana yolunu kullanan sürücülere uyarıda bulundu.

Eylemde çeşitli konuşmalar da yapıldı. Yapılan konuşmalarda trafik güvenliğini sağlayamayan yetkililer sitifaya çağrıldı.

 

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