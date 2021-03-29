  • BIST 1.394
  • Altın 451,089
  • Dolar 8,1282
  • Euro 9,5692
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA5078 test yapıldı, 17'si yerel 35 pozitif vaka

Ölümlü Kaza Zanlısı Taksi Şoförü Mahkemede

» »
Lefkoşa’da 26 yaşındaki Cemre Sağıroğlu’na çarparak ölümüne neden olan taksi şoförü Casim Çapin dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Ölümlü Kaza Zanlısı Taksi Şoförü Mahkemede

Lefkoşa’da 26 yaşındaki Cemre Sağıroğlu’na çarparak ölümüne neden olan taksi şoförü Casim Çapin dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Lefkoşa Trafik Şubesi’nde görevli polis çavuşu Hatice Zeybek mahkemede olguları aktardı. Polis, 25 Mart 2021 tarihinde saat 18.50 sıralarında Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı boyunca TLC 194 plakalı ticari taksi aracı ile üç şeritli yolda soldan üçüncü şerit içerisinde batı istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan Casim Çapin seyretmekte olduğu yolun solunda bulunan Batukan Group Auto önlerine geldiği zaman o esnada yolun kuzey istikametinden güney istikametine doğru yaya geçidi bulunmayan bir yerden geçmek için orta refüjden yola giriş yapan Cemre Sağıroğlu’na aracının sağ ön kısmı ile çarptığını söyledi. Polis, kaza sonucu ağır yaralanan Cemre Sağıroğlu’nun kaldırılmış olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesinde saat 19.35’te yaşamını yitirdiğini ifade etti. Polis, TLC 194 plakalı ticari taksi aracın sürücü zanlının suçüstü tutuklanıp, Merkez Karakolu hücresine yerleştirildiğini ifade etti. Polis, zanlından tahlil için 20 cc kan örneği alındığını, soruşturmanın devam ettiğini belirterek soruşturma maksatlı 2 gün daha tutuklu kalmasını ve ehliyetine de el konulmasını talep etti.

 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasına ve ehliyetinin de dava süresinde alınmasına emir verdi.

mahkeme-olumlu-kaza-(2)-(1).jpg

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ölümlü Kaza Zanlısı Taksi Şoförü Mahkemede29 Mart 2021 Pazartesi 12:03
  • Eski eşine rahatsızlık verdi, tutuklandı29 Mart 2021 Pazartesi 11:59
  • Ercan’daki COVID-19 önlemleri yolculardan tam not aldı29 Mart 2021 Pazartesi 11:55
  • 700 Bin TL talihlisine teslim edildi29 Mart 2021 Pazartesi 11:54
  • Çakıcı: TKP tek ve en son seçenek29 Mart 2021 Pazartesi 10:45
  • K.T. Tabipleri Odası Sağlık Bakanını ziyaret etti29 Mart 2021 Pazartesi 10:32
  • 1 haftada 44 kaza: 1 ölü,13 yaralı29 Mart 2021 Pazartesi 10:26
  • Sokağa çıkma yasağı yine ihlal edildi!29 Mart 2021 Pazartesi 10:22
  • 16 yaşındaki Fatma Bozkurt aranıyor29 Mart 2021 Pazartesi 10:18
  • Kendini kuyumcu olarak tanıtıp dolandırdı!29 Mart 2021 Pazartesi 10:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti