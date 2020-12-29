Ölümlü Trafik KAzasında Gelişme

28.12.2020 tarihinde Akdoğan - Yiğitler Anayolu üzerinde 0 - 1 kilometreleri içerisinde meydana gelen ölümle neticelenen trafik kazasında ES 375 plakalı araç sürücüsünün kazada yaşamını yitiren Ortaç GÜRBÜZ olduğu belirtilmişti.
Mesele ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturma neticesinde, kaza anında konu aracı kullanan şahsın kazada yaralanan Muhammed Ali GÜNDOĞAN (E-22) olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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