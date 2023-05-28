  • BIST 4.580,67
  • Altın 1248.573
  • Dolar 19.921
  • Euro 21.3708
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

Ölümlü trafik kazsı!

» »
Ölümle Neticelenen Trafik Kazası
Ölümlü trafik kazsı!

28.05.2023 tarihinde, saat 01.00 sıralarında, Girne - Tatlısu Anayolunun 1-2 kilometreleri arasında, Mustafa SOYTÜRK (E-19), yönetimindeki RT 846 plakalı araç ile Tatlısu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sağa meyilli viraja girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Girne’ de sakin İffet BİLAL (K-61) yönetimindeki GY 603 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu hafif yaralanan RT 846 plakalı araç sürücüsü Mustafa SOYTÜRK ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Doğukan AYDIN (E-19), kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır.

Kazada ağır yaralanan GY 603 plakalı araç sürücüsü İffet BİLAL, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sevk edilerek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

RT 846 plakalı araç sürücüsü Mustafa SOYTÜRK tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.  

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTÖS-KTOEÖS Tüm Okullarda Greve Gidiyor27 Mayıs 2023 Cumartesi 14:45
  • Ersoy: Emekçilerin Derdini En iyi Emekçiler Anlatır27 Mayıs 2023 Cumartesi 14:25
  • CTP heyeti, “Yeni Yollar Açıyoruz – Kıbrıs’ı Birleştiriyoruz” eylemine katıldı27 Mayıs 2023 Cumartesi 13:50
  • Özuslu AB Günü’ne katıldı27 Mayıs 2023 Cumartesi 11:54
  • Ülke Geneli Trafik Denetimi27 Mayıs 2023 Cumartesi 11:15
  • 2 Farklı Kaza! Yaralılar Var27 Mayıs 2023 Cumartesi 11:02
  • Dikkat! Trafiğe Kapalı Yol27 Mayıs 2023 Cumartesi 10:08
  • Saldıray Saymanlıer Hayatını Kaybetti27 Mayıs 2023 Cumartesi 10:03
  • Özuslu, Gemikonağı Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti27 Mayıs 2023 Cumartesi 09:58
  • Reynar Ödül Törenine Katıldı, Rakibi Özuslu ile Sohbet Etti27 Mayıs 2023 Cumartesi 09:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti