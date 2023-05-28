Ölümlü trafik kazsı!

28.05.2023 tarihinde, saat 01.00 sıralarında, Girne - Tatlısu Anayolunun 1-2 kilometreleri arasında, Mustafa SOYTÜRK (E-19), yönetimindeki RT 846 plakalı araç ile Tatlısu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sağa meyilli viraja girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Girne’ de sakin İffet BİLAL (K-61) yönetimindeki GY 603 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu hafif yaralanan RT 846 plakalı araç sürücüsü Mustafa SOYTÜRK ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Doğukan AYDIN (E-19), kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır.

Kazada ağır yaralanan GY 603 plakalı araç sürücüsü İffet BİLAL, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sevk edilerek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

RT 846 plakalı araç sürücüsü Mustafa SOYTÜRK tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.