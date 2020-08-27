Ölüye bile saygı yok

Bafra Turizm bölgesine giden yol üzerinde bulunan Kıbrıslı Rumlar’a ait olduğu bilinen eski mezarlık bakımsızlık ve ilgisizlikten harabeyi döndü. Terk edilmiş, bakımsız ve ilgisiz bırakılan mezarlar kırılıp dökülürken, birçoğu da kimliği belirsiz kişiler tarafından açılarak zarara uğratıldı. Mezarlık da defnedilmiş ölülerin kabirleri adeta talan edildi, mezarlığın mevcut hali ise korku filmi sahnelerini anımsatıyor.

Bölge halkı ise mezarlığın turistik bir bölgenin girişinde bulunduğunu ancak harabeye dönen kabirlerin bakımsız bu hali ile ürkütücü olduğunu ifade ediyor.

KABİRLER TALAN EDİLDİ

Rum mezarlığı olduğu bilinen mezarlardan geriye sadece kırık kabirler kaldı. Hangi yıllara ait mezarların bulunduğu bile belli olmayan mezarlığın durumu, içler acısı. Bilinmeyen kişiler tarafından mezarlıktaki kabirler açılarak talan edilmiş durumda. Temizlik ve bakım yapılmayan mezarlıkta kabirlere ait taşlar gelişi güzel ortalığa saçılırken mezarlıkta toprağı boşalan kabirlerin içerisini de otlar bürümüş halde. Mezarlığı çevreleyen dış duvarlarda dökülerek harabeye döndü. Mezarlık içinde küçük ve yine bakımsız bırakılan bir de kilise bulunuyor. Girişi ağaçlarla kapanan mezarlık yılan ve farelerin yuvası haline geldi.