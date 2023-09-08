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Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası Sürüyor

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KTSYD Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası gollü maçlarla devam ederken, centilmence geçen ikinci haftanın lideri de Tribün Kıbrıs oldu.
Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası Sürüyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından Omaç Başat anısına düzenlenen Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvasına oynanan iki maçla devam edildi.

Gönyeli Halı Sahası’nda gerçekleşen Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvasında, Kutlay Malek’in yönettiği ikinci maçlar da gollü ve centilmence geçti.

Gecenin ilk maçında Gelengül Production, Bağımsız Medya’yı, ikinci maçında ise Tribün Kıbrıs, Evliya/Objektif’i mağlup etti. İki maçını da kazanan Tribün Kıbrıs, ikinci haftanın da lideri oldu.

SONUÇLAR:

Gelengül Production-Bağımsız Medya, 7-0

Evliya/Objektif-Tribün Kıbrıs, 5 – 12

 

PUAN DURUMU

Takımlar                              O            G            B             M           A             Y             P

1.Tribün Kıbrıs                 2             2             0             0             23           8             6

2.Gelengül Production  2              1             0             1             11           7             3

3.Evliya/Objektif            2              1             0             1             10           15          3

4.Bağımsız Medya         2               0             0             2             5             19          0

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