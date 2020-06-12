Ombudsman Dizdarlı, Kar-İş Üyelerinin Trafiği Engelleyen Araçlarını Yoldan Çekmesi Gerektiğini Açıkladı

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş) üyelerinin Lefkoşa’da Cumhuriyet Meclisi önünde ve Girne Caddesi’nde park edilmiş, trafiği engelleyen araçlarını çekmesi gerektiğini belirtti.

Kar-İş’in beşinci güne giren araçlı eylemiyle ilgili yazılı açıklama yapan Dizdarlı, Anayasal hak kullanılırken sağduyu çağrısı yaptı; yol içine park edilmiş trafiğe engel teşkil eden araçların toplum bireylerinin haklarını ihlal ettiğini belirterek araçların çekilerek yasalara uyulması gerektiğini vurguladı.

“TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER SINIRSIZ DEĞİLDİR”

Ombudsman Dizdarlı, açıklamasında şunları kaydetti:

“Kar-İş’in eylemlerini devam ettirme hakları olmakla birlikte bu mücadeleyi sürdürürken kamu yollarını işgal edip suç işleyecekleri ve demokratik toplum düzenine de müdahale edecekleri anlamına gelmemektedir. Temel hak ve özgürlükler sınırsız değildir. Bir taraftan hak ararken diğer taraftan bu hakka dayanarak toplum fertlerini kamu yollarını salimen kullanmaktan men etme ve Yol Trafik Yasalarına aykırı hareket etme hakları bulunmamaktadır. Bir hak kullanılırken başkasına zarar vermemesi veya zarar verme tehlikesi olmaması esastır.



Bu itibarla, Kar-İş üyelerinin KKTC Anayasası hükümlerinde belirtilen demokratik hakkı kullanırken sağduyulu davranmalarını, başkalarının haklarını ihlal etmemelerini ve toplum bireylerinin haklarını ihlal eden yol içerisinde park edilmiş bulunan ve trafik için engel teşkil eden araçlarını çekerek yasalara uymaları gerekmektedir.”



“TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AMAÇ DIŞI KULLANILAMAZ”

Toplu sözleşme ve grev hakkının KKTC Anayasası’nın 54’üncü maddesinde düzenlendiğini, grev hakkının kullanılması ulusal güvenliği, anayasal düzeni, kamu özgürlükleri korumak amacıyla düzenlendiğini kaydeden Dizdarlı, “Birlik üyeleri Girne Caddesi üzerine, Cumhuriyet Meclisi önüne veya yol içerisine araçlarını park ederek terk ettiler. KKTC Anayasası’nda belirtilen temel hak ve özgürlüklerin kullanılması tabi ki en doğal insan hakkıdır ve saygı ile karşılanmaktadır. Ancak temel hak ve özgürlükler öngörüldükleri amaç dışında kullanılamazlar ve demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamazlar” ifadelerini kullandı.