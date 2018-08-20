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Önemli olan, Birlik, Beraberlik, Hoşgörü

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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Önemli olan, Birlik, Beraberlik, Hoşgörü

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özgürgün yayınladığı bayram mesajında, “Kurban Bayramı vesilesiyle bizleri biz yapan ayrışmak yerine kucaklaşmamızı, birlik olmamızı sağlayan duyguların tüm yüreklere hakim olmasını temenni ederim” dedi.

Bayramların önemine işaret eden Hüseyin Özgürgün, “bayramlar mutlulukların paylaşıldığı, toplumun kucaklaştığı, kardeşlik ve dostluk duygularının güçlendiği, dargınlıkların unutulduğu, insanların kaynaşmasına aracılık eden günlerdir” ifadesine yer verdi.

Birlik, beraberlik ve hoşgörünün önemine de dikkat çeken Özgürgün şunları ekledi:

“Bayramlar, yarınları birlikte kucaklamayı hatırladığımız kutsal günlerdir. Gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasında vesile olan bu güzel günlerin sevincini, coşkusunu, yardımlaşma ve dayanışma duygularını hep birlikte yaşamalı, yaşatmalı, canlı tutmalıyız. Bayramlarda yaşanan bu güzelliklerin yaşamımızın her alanında var olması birlik ve beraberliğimize yansıması en büyük dileğimdir” bu vesile ile tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkının ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlarım”.

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