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Önemli Uyarı: Ercan Yeniden Kilitleniyor

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Hükümetin Ercan'da Hava Kontrolörlerine koyduğu grev yasağından sonra şimdi yeni bir grev dalgası geliyor. Uçuşlar yeniden duracak. İşte Detaylar.
Önemli Uyarı: Ercan Yeniden Kilitleniyor

Ercan Havalimanı’nda çalışan, hava trafik kontrolörlerinin bağlı bulunduğu Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın hükümet yetkilileriyle yaptığı ek mesai görüşmelerinden sonuç alınamayınca eylem kararı alındı. Hava trafik kontrolörlerinin eylemi nedeniyle dün saat 19.00’dan itibaren Ercan Havalimanı ’na inişler ve kalkışlar durduruldu. Türk Hava Yolları’nın (THY) 8 seferi de iptal edildi. Başbakanlık, Ulaştırma Bakanlığı ve Sivil Havacılık Dairesi’nin girişimleri sonucu çalışanlar eylemlerine son verince, uçuşlar bu sabah yeniden normale döndü.

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Bugün de Ercan Havaalanı’nda, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’na bağlı itfaiye, haberleşme ve meydan işletme bölümlerinde çalışanlar, ‘ek mesai’ için eylem yapma kararı aldı. Hükümet ile sendikalar arasında yapılan görüşmelerden sonuç alınamazsa, bugün saat 17.00’den itibaren Ercan Havalimanı’na uçuşlar yeniden duracak.

(MHA)

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