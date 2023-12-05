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Onlar da Cezaevi'ne... 2 bin 294 gün kaçak yaşayan var!

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Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde ülkede kaçak kaldıkları tespit edilen Nijeryalı P.O, kardeşi G.O ve C.T yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Onlar da Cezaevi'ne... 2 bin 294 gün kaçak yaşayan var!

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Yusuf Bilgiç mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlıların 2 Aralık 2023 tarihinde saat 13.30 sıralarında Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi tarafından Okullar Yolunda tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru, yapılan muhaceret kontrolünde P.O'nun 23 Ocak 2023 tarihinden beri 313 gün, G.O'nun 14 Haziran 2023 tarihinde 171 gün ve C.T'nin 30 Aralık 2015 tarihinden itibaren 2 bin 294 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak kaldığının belirlendiğini belirtti. Polis memuru, zanlıların suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, İçişleri Bakanlığından gerekli soruşturmanın yapıldığını belirtti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.
Polisin ardından söz alan zanlılar P.O, kardeşi G.O geriye dönük vize borçlarını ödeyerek, yasal statüye kavuşmak istediklerini ifade etti.
Savcı Hasan Boşnak ise deport işlemleriyle ilgili hızlandırma işlemlerinin söz konusu olabileceğini ifade etti. 
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi. 

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