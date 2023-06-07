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Önümüzdeki günlerde yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, yarın, hafta sonu ve önümüzdeki haftanın ilk günlerinde yer yer sağanak beklendiğini bildirdi.
Önümüzdeki günlerde yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın, hafta sonu ve önümüzdeki haftanın ilk günlerinde yer yer sağanak beklendiğini bildirdi.

Dairenin 8-14 Haziran tarihlerin kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava, yarın parçalı ve çok bulutlu zamanla yer yer hafif yağmurlu, Cuma parçalı bulutlu zamanla az bulutlu, hafta sonu az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Pazartesi ve Salı parçalı bulutlu öğle saatleri yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu ve Çarşamba az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimler 31 - 34 ºC, diger günlerde ve sahillerde periyod boyunca ise 27 - 30 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli esecek.

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