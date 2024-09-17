Onur Kandili Anı Futbol Turnuvası Tamamlandı

14-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlik, yoğun bir ilgiyle karşılandı. Turnuva, Mağusa Türk Gücü, Larnaka Gençler Birliği, Tremeşeli H. Dumlupınar, Yeniboğaziçi, Vadili, Mehmetçik ve 1461 İskele Trabzonspor takımlarının katılımıyla gerçekleşti.

Turnuvanın açılışı 1 dakikalık saygı duruşuyla yapıldı ve ardından tek devreli lig usulünde maçlar başladı. Futbolcuların gösterdiği mücadeleler, izleyicilerden büyük alkış aldı. Turnuvanın sonunda 1461 İskele Trabzonspor, 18 puanla şampiyon oldu. Mağusa Türk Gücü 15 puanla ikinci, Yeniboğaziçi ise 12 puanla üçüncü sırayı aldı.

Ödül töreninde, takımlara kupalar ve madalyaları Boğaz Endüstri Madencilik Ltd Müdürü Erhan Bolkan, merhum Onur Kandili’nin ailesi ve diğer yetkililer tarafından verildi. Bu anlamlı organizasyon, Onur Kandili’nin anısını yaşatırken, genç futbolcular için de unutulmaz anlar yaşattı.

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