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Organik Tarım Yasa Tasarısı komiteden oybirliği ile geçti

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Cumhuriyet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, bugün, gündeminde bulunan Organik Tarım Yasa Tasarısı’nı görüşerek oybirliği ile kabul etti
Organik Tarım Yasa Tasarısı komiteden oybirliği ile geçti

UBP Milletvekili Başkan Vekili Hasan Taçoy başkanlığındaki komite toplantısına; HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, ve CTP Milletvekili Fikri Toros katıldı.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplantısında davetli ve görevliler de hazır bulundu.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Organik Tarım Yasa Tasarı’nın genel gerekçesi şöyle:

“Organik Tarım, en iyi tarım ve çevre uygulamalarını, yüksek düzeyde biyoçeşitliliği, doğal kaynakların korunmasını, yüksek hayvan refah standartlarının uygulanmasını bir araya getiren ve sonuç olarak doğal maddeler ve işlemler kullanılarak üretilen ürünler için çiftlik yönetimi ve gıda üretimini kapsayan bir üretim metodudur. Bu nedenle,  organik üretim metodu bir yandan tüketicilerin organik ürünlere olan talebine cevap verirken, diğer yandan da kırsal kalkınmayı teşvik ederek, çevre ve hayvan refahının korunmasına katkıda bulunmaktadır. Ülkemizde organik tarım faaliyetlerinin artırılması ve ayni zamanda, organik tarım faaliyeti gerçekleştiren işletmecilerin AB standartlarında etkin denetiminin sağlanması ve Sertifika Kuruluşlarının kaydının yapılması amacıyla,Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi eşgüdümünde Bakanlığımız tarafından ilgili paydaşlar ile görüşülerek ilişikte bir sureti sunulan Organik Tarım Yasa Tasarısı hazırlanmıştır. Yasa Tasarısı hazırlanmasında, Avrupa Birliği’nin organik tarım ile ilgili 834/2007 sayılı Konsey Tüzüğü ana referans olarak kabul edilmiş olup, organik tarım konusundaki kuralların tamamı gözetilerek, kendi yapımıza uyumu sağlanmıştır. Yasa Tasarısının yürürlüğe girmesi ile, organik ürünlere yönelik talebin karşılanması, kaliteli organik ürünlerin tedarik edilmesi ve tarım sektöründe organik ürün piyasasının güçlenmesi sağlanacaktır. Son olarak, Yasa Tasarısı’nın yürürlüğe girmesi ile, ülkemizde büyük öneme sahip olan gıda güvenliği alanında, sağlıklı gıdaya yönelik büyük bir adım atılmış olacaktır.”
 

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